Yayınlanma: 03.11.2024 - 09:50

Güncelleme: 03.11.2024 - 09:50

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki son oturumuna geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday için 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak. Peki, YDS/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS/2 kaç saat sürecek?

YDS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday için 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılacak.

Sınav, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilirler.

NÜFÜS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.