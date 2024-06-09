Müsavat Dervişoğlu, Saray'daki Akşener-Erdoğan görüşmesi için ilk kez konuştu: Dikkat çeken 'memur' göndermesi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 12:35

Güncelleme: 09.06.2024 - 13:07

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin önceki genel başkanı Meral Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesine ilişkin ilk kez konuştu.

Habertürk TV'de konuk olan Dervişoğlu, sürpriz ziyaretten daha önce haberinin olmadığını, görüşmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü söyledi.

"KİMSENİN MEMURU DEĞİLİM"

"Beni ilgilendiren tarafı, İYİ Parti'nin genel başkanı ben iken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi" diyen Dervişoğlu, görüşmenin ardından Akşener’i aradığını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirttiler. Bu görüşme sonrası kendisine yakın isimlerin TV ekranlarında bazı açıklamalar yapılmasını yadırgıyorum. Parti açısından rahatsız edici buldum. Söz söyleyemeye yetkin olmayacak kişilerin memur tayin edilerek yapacağı açıklamalar bunlar. Ben bunlara susamam, sanki parti içinde sıkıntı varmış gibi göstermeye çalışanlara karşı sessiz olamam. Bu partide her kim olursa olsun partinin dününü bugünün yarınlarına zarar verecek kişilere karşı kayıtsız kalamam. Bazıları boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı’na gitmeye çalışırlarsa benden görmedikleri tepkiyi görebilirler. Ben kimsenin memuru değilim. İYİ Parti Genel Başkanıyım ben."

"DERVİŞOĞLU SARAY'A GİTMEK İSTİYOR MU Kİ?"

Görüşmenin ardından yapılan tartışmaları hatırlatan Dervişoğlu, "Erdoğan’ın muhatabını belirlediğini belirten bir kesim partimi ve beni hedef alıyor. Süreci anormalleştirenlerin ortaya çıkardığı durum konuşulmuyor. Benim açımdan dedikodular hiç önemli değil. Tartışılması gereken bir alan var burada. Bütün yönleriyle düşünmek lazım. Türkiye’de bir anayasa değişikliği yapılacağı konuşuluyor. Ben en başından beri bunun Türkiye’nin gündeminin gölgeleyeceğini söyledim. Böyle bir sürece aracı olmayacağımızı söyledim. Saray mı millet mi noktasında tercihimiz milletin yanıdır. Ülkeyi bir adamın iki dudağı arasından çıkan kelamlara terk etmeyeceğimi söyledim. Ne ile yan yana duramayacağımızı belirttim. Konunun tartışılmasının bizim açımızdan bir sakıncası yok. Liderlik yanıyla da beni rahatsız etmez. Sayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye gitmiş. Dervişoğlu değil, Akşener gitti Saray'a tartışmaları var. Dervişoğlu istiyor mu ki Saray'a gitmek? Bunu sormak lazım. Benim böyle bir isteğim yok ki bu görüşmeden rahatsız olayım. Bu küçük oyunlara düşecek kadar bizi küçük görmek hezeyandır” ifadelerini kullandı.