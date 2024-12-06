SGK uzmanı açıkladı: Kıdem tazminatında büyük değişiklik!
Kıdem tazminatında 2025 yılında büyük bir artış bekleniyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2024 yılıyla kıyaslandığında 10 yıl çalışanların daha fazla tazminat alacağını açıkladı. Peki, kıdem tazminatındaki bu artış nasıl hesaplanacak? İşte ayrıntılar...
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin merak edilenler tekrar gündeme geldi. 2025 yılına dair kıdem tazminatı hesaplamalarına dair en güncel bilgileri paylaşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Karakaş, kıdem tazminatının bir yıl çalışmaya karşılık çalışanın brüt maaşı üzerinden hesaplandığını ve sadece damga vergisi kesildiğini belirtti. Özellikle asgari ücretli çalışanlar için yaptığı hesaplamalar, kıdem tazminatındaki artışın oldukça dikkat çekici olduğunu gösterdi.
KIDEM TAZMİNATINDA YENİ TABLO
Karakaş’ın verdiği bilgilere göre 2024 ve 2025 yıllarındaki kıdem tazminatı hesaplamaları şu şekilde olacak:
2024 Yılı: Brüt asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı 20 bin TL olarak hesaplanıyor. 10 yıl çalışan bir kişi, 2024 yılında işten ayrıldığında toplamda 200 bin TL kıdem tazminatı alacak.
2025 Yılı: Asgari ücretin 26 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025 yılında işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265 bin TL’ye ulaşacak. Bu artış, her yıl için 6 bin 500 TL, 10 yıl çalışan için 65 bin TL, 20 yıl çalışan için ise 130 bin TL ek tazminat demek olacak.
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