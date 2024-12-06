SGK uzmanı açıkladı: Kıdem tazminatında büyük değişiklik!

2025 Yılı: Asgari ücretin 26 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu durumda, aynı çalışan 2025 yılında işten ayrıldığında kıdem tazminatı toplamda 265 bin TL’ye ulaşacak. Bu artış, her yıl için 6 bin 500 TL, 10 yıl çalışan için 65 bin TL, 20 yıl çalışan için ise 130 bin TL ek tazminat demek olacak.