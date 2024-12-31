En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamın açıklanacağı tarih belli oldu!

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar bu hafta netleşecek. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için hazırlanan kanun teklifi, 7 Ocak sonrası için belirli olacak. Kulislerde, en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 14 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor.