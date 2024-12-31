En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamın açıklanacağı tarih belli oldu!
Emekli maaşlarına yapılacak zam ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ek bir refah payı verilecek mi? Yapılacak artıştan kaç emekli faydalanacak? 12 bin 500 TL olan maaş ne kadar yükselecek? İşte tüm ayrıntılar...
Emekli maaşlarına yapılacak zam ne zaman duyurulacak? En düşük emekli maaşı hangi seviyeye yükselecek? Emeklilere refah payı eklenmesi mümkün mü? Yapılacak artıştan kaç emekli yararlanacak? 12 bin 500 TL olan maaş ne kadar artacak? İşte tüm ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar bu hafta netleşecek. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için hazırlanan kanun teklifi, 7 Ocak sonrası için belirli olacak. Kulislerde, en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 14 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor.
ENFLASYON VERİLERİ ZAMMI BELİRLEYECEK
Cuma günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranı da belli olacak. Emeklilere yaklaşık yüzde 16-17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak emekli maaşlarına refah payı eklenip eklenmeyeceği konusu tartışılıyor. Türkiye Gazetesi'ne göre, refah payının eklenmesi olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?
En düşük emekli maaşıyla ilgili olarak farklı görüşler öne çıkarken, hükümet yetkililerine göre maaş artışı 14 bin TL ile 14 bin 500 TL arasında yapılacak. AK Parti kulislerinde ise en düşük emekli maaşının 14 bin 200 TL olması bekleniyor.
MAAŞI 12 BİN 500 TL OLANLARA YENİ DÜZENLEME
Şu anda 4 milyona yakın emekli, en düşük emekli maaşı kategorisinde yer alıyor ve bu kişilerin büyük bir kısmının maaşı 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. En düşük maaşta yapılacak artış, bu kişilerin maaşlarına önemli ölçüde yansıyacak.
MAAŞ ARTIŞI 12 BİN 500 TL ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?
Bazı kulislerde, maaşları 12 bin 500 TL'ye tamamlanan emeklilerin maaşlarının kök maaş üzerinden değil, doğrudan 12 bin 500 TL üzerinden artırılması önerisi tartışılıyor. Eğer bu öneri kabul edilirse, şu an 12 bin 500 TL alan emeklilerin maaşı, 6 aylık enflasyon oranıyla 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilecek.
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