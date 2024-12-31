Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Bankaların da promosyon ödemeleri güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankaların promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2024 Salı, 00:59
Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

VAKIFBANK

Dünya’nın aktardığına göre VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) nakit ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre verilen promosyonlar şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

İŞ BANKASI

İş Bankası, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre promosyon veriyor:

0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 15.000 TL'ye kadar promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre:

9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL

10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

HALKBANK

Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:

10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

DENİZBANK

DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralığına göre:

9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:

9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

AKBANK

Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar promosyon, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre promosyonlar:

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:

10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

ING BANK

ING Bank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:

9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

ŞEKERBANK

Şekerbank, emeklilere maaş tutarına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:

9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödüller kazanma fırsatı da mevcut:

0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

TEB

TEB, emekli maaşını taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş bandına göre detaylar:

9.999 TL’ye kadar: 11.000 TL

10.000 TL - 14.499 TL arası: 14.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası: 16.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL

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