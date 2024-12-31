Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!

VAKIFBANK

Dünya’nın aktardığına göre VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) nakit ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre verilen promosyonlar şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üstü: 12.000 TL