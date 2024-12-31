Emekli promosyonları güncellendi: Banka banka güncel tutarlar ne kadar oldu? Bazıları maaşı geçiyor!
Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Bankaların da promosyon ödemeleri güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankaların promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının üzerinde seyretmesi dikkat çekti.
VAKIFBANK
Dünya’nın aktardığına göre VakıfBank, maaşını bankasına taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerden aylık 1.000 TL’ye kadar (yılda toplam 12.000 TL) nakit ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre verilen promosyonlar şu şekilde:
10.000 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üstü: 12.000 TL
İŞ BANKASI
İş Bankası, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre promosyon veriyor:
0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, 15.000 TL'ye kadar promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre:
9.999 TL’ye kadar: 9.250 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası: 13.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 15.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
HALKBANK
Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:
10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
DENİZBANK
DenizBank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş aralığına göre:
9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:
9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye kadar promosyon, 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödeme fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre promosyonlar:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:
10.000 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ING BANK
ING Bank, maaşını bankaya taşıyan emeklilere toplamda 20.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Maaş aralıklarına göre promosyonlar:
9.999 TL’ye kadar: 6.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ŞEKERBANK
Şekerbank, emeklilere maaş tutarına göre aşağıdaki promosyonları sunuyor:
9.999 TL’ye kadar: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödüller kazanma fırsatı da mevcut:
0 - 9.999 TL arası: 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası: 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB
TEB, emekli maaşını taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Maaş bandına göre detaylar:
9.999 TL’ye kadar: 11.000 TL
10.000 TL - 14.499 TL arası: 14.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası: 16.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL
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