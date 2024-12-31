Cumhurbaşkanı 2024’ü emekli yılı ilan etti, AKP ve MHP oylarıyla teklifler reddedildi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:41

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024’te gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etti. Yılın son gününe gelindiğinde, Meclis’te 1 yıl boyunca muhalefetin emeklilerle ilgili verdiği çok sayıda önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İlk olarak Erdoğan’ın 2024’ü emekliler yılı ilan etmesinden sadece bir gün sonra Saadet Partisi’nin emekli maaşlarının yetersizliğiyle ilgili sorunları konuşmak üzere Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması için verdiği önerge reddedildi. Aynı gün CHP’nin “Emeklilerin maaşlarında yıllar içinde yaşanan kayıp araştırılsın” diye verdiği önerge de Cumhur İttifakı’ndan kabul görmedi.

İYİ Parti’nin 23 Temmuz’da emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunların araştırılması için verdiği önerge, AKP’li Zeki Korkutata’nın “2000’li yıllara kadar ülkemizde sosyal güvenlik alanında mali dengeler gözetilmeden uygulanan politikaların vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlık ve sigorta hizmetlerini âdeta bir çile hâline getirdiğini de çok iyi biliyoruz. Allah korusun, Türkiye’yi tekrar o kötü yıllara götürecek, sosyal güvenlik sistemini iflas ettirecek popülist söylemlerden vazgeçilmelidir” sözlerinden sonra reddedildi.

DEM Parti’nin 17 Nisan’da, Saadet Partisi’nin de 9 Ekim’de yine emeklilerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin verdiği önergeler iktidar vekillerinden destek bulamadı.

ELLERİ 'HAYIR'A KALDIRDILAR

Muhalefetin Meclis’in komisyonlarında görüşülen yasalara emeklilerle ilgili madde ekletme çabaları da sonuçsuz kaldı. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024’ü emekliler yılı ilan etmesinden iki gün sonra CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasaya verdiği bir önerge ile emeklilere asgari ücret kadar maaş verilmesini istedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba önerge komisyonda oylanırken “Bugün ellerinizi bir hayra kaldırın” dedi. AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ise bu sözlere “Hayır’a kaldırıyoruz” yanıtını verdi ve önerge reddedildi.

Yine 10 Temmuz’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasaya emeklilere en az asgari ücret kadar emekli maaşı verilmesi önergesi de kabul görmedi. Böylece muhalefetin emeklilerle ilgili verdiği önergeler daha TBMM Genel Kurulu’na gelemeden Meclis’in komisyonlarından döndü.