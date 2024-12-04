Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Aralık ayında emeklilere yönelik banka promosyonları arttı. İşte en yüksek promosyonları sunan bankalar ve sundukları avantajlar.
Aralık ayında, emeklilere yönelik sunulan bankalararası promosyon fırsatları dikkat çekiyor. Bankalar, maaşlarını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yaparak emeklilere cazip teklifler sunuyor.
2024 yılının Aralık ayında emekli promosyonları maaş tutarına göre değişirken, bazı bankalar emeklilere önemli ayrıcalıklar sağlıyor.
İşte Aralık 2024 için güncellenmiş emekli promosyonları ve bankaların sunduğu fırsatlar:
ING
Toplamda 20 bin TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ayda 3 Kez Ücretsiz
En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Günlük Faiz: Var
İŞ BANKASI
Emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon
Kredi Kartı Aidatı: Yok
Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 kere ücretsiz
ALBARAKA TÜRK
Emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 49,00
Günlük Faiz: Var
GARANTİ BBVA
Emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 49,00
Günlük Faiz: Var
DENİZBANK
Emeklilere özel 20 bin TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 50,00
Günlük Faiz: Var
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