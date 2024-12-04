Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Aralık ayında emeklilere yönelik banka promosyonları arttı. İşte en yüksek promosyonları sunan bankalar ve sundukları avantajlar.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 14:11
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Aralık ayında, emeklilere yönelik sunulan bankalararası promosyon fırsatları dikkat çekiyor. Bankalar, maaşlarını belirli bir süre boyunca aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yaparak emeklilere cazip teklifler sunuyor. 

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

2024 yılının Aralık ayında emekli promosyonları maaş tutarına göre değişirken, bazı bankalar emeklilere önemli ayrıcalıklar sağlıyor.

İşte Aralık 2024 için güncellenmiş emekli promosyonları ve bankaların sunduğu fırsatlar:

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING

Toplamda 20 bin TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ayda 3 Kez Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 52,00

Günlük Faiz: Var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI

Emeklilere 12 bin TL’ye varan promosyon

Kredi Kartı Aidatı: Yok

Nakit Çekim (Diğer Banka ATM): Ayda 2 kere ücretsiz

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ALBARAKA TÜRK

Emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 49,00

Günlük Faiz: Var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BBVA

Emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 49,00

Günlük Faiz: Var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Aralıkta hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK

Emeklilere özel 20 bin TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

En Yüksek Faiz Oranı: Yüzde 50,00

Günlük Faiz: Var

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