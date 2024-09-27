Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyonları için bankalar arasında rekabet hızlandı. Eylül ayı itibarıyla bazı bankalar promosyon tutarlarını güncellediğini belirtirken 9 banka emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Sağladıkları avantajlar neler? İşte emeklilere yapılan banka promosyonları...

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2024 Cuma, 15:12
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

ING Group

- 18 bin TL'ye kadar promosyon

- Günlük faiz var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

İş Bankası

- 12 bin TL'ye kadar promosyon

- Günlük faiz var

- Diğer banka ATM'lerinde ayda 2 nakit çekim ücretsiz

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Yapı Kredi

- 18 bin TL'ye kadar promosyon

- Günlük faiz var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Garanti BBVA

- 15 bin TL'ye kadar promosyon

- Günlük faiz var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Denizbank

- 12 bin TL'ye kadar promosyon

- Günlük faiz var

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Vakıfbank

- 12 bin TL'ye kadar promosyon

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Akbank

- 15 bin TL'ye kadar promosyon 

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

QNB Finansbank

- 15 bin TL'ye kadar promosyon 

- Diğer banka ATM'lerinde ayda 2 nakit çekim ücretsiz

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

Halkbank

- 12 bin TL'ye kadar promosyon

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİLERE PROMOSYON DEĞİŞİKLİĞİ TAVSİYESİ

Uzmanlar daha önce bir promosyon anlaşması imzalayan emeklilerin daha yüksek promosyon sunan bankalara geçebileceğini, ancak taahhüt süresinin geri kalan kısmı için bir kesinti olabileceğini belirtti. Emeklilere acele etmemeleri, 2025 itibarıyla yapılacak maaş artışları ve gelecek fırsatları dikkate alarak araştırma yapmaları önerildi.

Emekli banka emeklilik promosyonu

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