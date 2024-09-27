Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİLERE PROMOSYON DEĞİŞİKLİĞİ TAVSİYESİ

Uzmanlar daha önce bir promosyon anlaşması imzalayan emeklilerin daha yüksek promosyon sunan bankalara geçebileceğini, ancak taahhüt süresinin geri kalan kısmı için bir kesinti olabileceğini belirtti. Emeklilere acele etmemeleri, 2025 itibarıyla yapılacak maaş artışları ve gelecek fırsatları dikkate alarak araştırma yapmaları önerildi.