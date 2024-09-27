Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyonları için bankalar arasında rekabet hızlandı. Eylül ayı itibarıyla bazı bankalar promosyon tutarlarını güncellediğini belirtirken 9 banka emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Sağladıkları avantajlar neler? İşte emeklilere yapılan banka promosyonları...
ING Group
- 18 bin TL'ye kadar promosyon
- Günlük faiz var
İş Bankası
- 12 bin TL'ye kadar promosyon
- Günlük faiz var
- Diğer banka ATM'lerinde ayda 2 nakit çekim ücretsiz
Yapı Kredi
- 18 bin TL'ye kadar promosyon
- Günlük faiz var
Garanti BBVA
- 15 bin TL'ye kadar promosyon
- Günlük faiz var
Denizbank
- 12 bin TL'ye kadar promosyon
- Günlük faiz var
Vakıfbank
- 12 bin TL'ye kadar promosyon
Akbank
- 15 bin TL'ye kadar promosyon
QNB Finansbank
- 15 bin TL'ye kadar promosyon
- Diğer banka ATM'lerinde ayda 2 nakit çekim ücretsiz
Halkbank
- 12 bin TL'ye kadar promosyon
EMEKLİLERE PROMOSYON DEĞİŞİKLİĞİ TAVSİYESİ
Uzmanlar daha önce bir promosyon anlaşması imzalayan emeklilerin daha yüksek promosyon sunan bankalara geçebileceğini, ancak taahhüt süresinin geri kalan kısmı için bir kesinti olabileceğini belirtti. Emeklilere acele etmemeleri, 2025 itibarıyla yapılacak maaş artışları ve gelecek fırsatları dikkate alarak araştırma yapmaları önerildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Terra Santa hakkında yargı kararı