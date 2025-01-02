Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VAKIFBANK

10 bin TL’ye kadar olan emeklilere: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL