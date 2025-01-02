Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Yeni yıl ile birlikte bankalar emekli promosyonlarını nasıl güncelledi? 2025 Ocak itibarıyla emekli promosyonları 24 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Yeni yılın başlangıcıyla birlikte bankalar, emekli promosyon ödemelerinde düzenlemeler yaptı. 2025 Ocak ayında promosyon ödemeleri 24 bin TL’ye kadar yükseldi.
Her banka, emekli maaşına göre farklı ödeme seçenekleri sunarken, emeklilere sunulan promosyon fırsatları bankaların maaş aralıklarına göre değişiyor.
BANKA PROMOSYONLARI ARTIŞ GÖSTERDİ
2025 yılı itibarıyla bankalar, emeklilere sunulan promosyon tutarlarını güncelledi ve 24 bin TL’ye kadar ödeme yapılması sağlandı. Aşağıda, özel ve kamu bankalarının emeklilere sağladığı promosyon tutarları yer alıyor:
HALKBANK
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL
VAKIFBANK
10 bin TL’ye kadar olan emeklilere: 5 bin TL
10 bin TL - 15 bin TL arası maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 20 bin TL arası maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL
YAPI KREDİ
9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara: 9 bin 250 TL
10 bin TL - 14 bin 499 TL maaş alanlara: 13 bin TL
15 bin TL - 19.999 TL maaş alanlara: 15 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 18 bin TL
GARANTİ BANKASI
10 bin TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10 bin TL - 15 bin TL maaş alanlara: 10 bin TL
15 bin TL - 20 bin TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
QNB FİNANSBANK
9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
AKBANK
0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
İŞ BANKASI
0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL
TÜRKİYE FİNANS
9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara: 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve daha fazla maaş alanlara: 12 bin TL
DENİZBANK
0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL
ŞEKERBANK
0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 5 bin TL
10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL
FİBABANKA
10 bin TL’ye kadar maaş alanlara: 5 bin TL
10 bin TL - 15 bin TL maaş alanlara: 8 bin TL
15 bin TL - 20 bin TL maaş alanlara: 10 bin TL
20 bin TL ve daha fazla maaş alanlara: 12 bin TL
ING BANK
10 bin TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10 bin TL - 15 bin TL maaş alanlara: 10 bin TL
15 bin TL - 20 bin TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
EMEKLİLER FARKLI PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN FAYDALANABİLİYOR
2025 yılı itibarıyla emeklilere sağlanan promosyon fırsatları bankalar tarafından önemli ölçüde artırıldı. Emekliler, maaş aralıklarına göre farklı banka seçeneklerini değerlendirerek en uygun promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
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