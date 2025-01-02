Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yeni yıl ile birlikte bankalar emekli promosyonlarını nasıl güncelledi? 2025 Ocak itibarıyla emekli promosyonları 24 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2025 Perşembe, 17:35
Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte bankalar, emekli promosyon ödemelerinde düzenlemeler yaptı. 2025 Ocak ayında promosyon ödemeleri 24 bin TL’ye kadar yükseldi.

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Her banka, emekli maaşına göre farklı ödeme seçenekleri sunarken, emeklilere sunulan promosyon fırsatları bankaların maaş aralıklarına göre değişiyor.

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

BANKA PROMOSYONLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

2025 yılı itibarıyla bankalar, emeklilere sunulan promosyon tutarlarını güncelledi ve 24 bin TL’ye kadar ödeme yapılması sağlandı. Aşağıda, özel ve kamu bankalarının emeklilere sağladığı promosyon tutarları yer alıyor:

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

HALKBANK

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

VAKIFBANK

10 bin TL’ye kadar olan emeklilere: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

YAPI KREDİ

9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara: 9 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 499 TL maaş alanlara: 13 bin TL

15 bin TL - 19.999 TL maaş alanlara: 15 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 18 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

GARANTİ BANKASI

10 bin TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 15 bin TL maaş alanlara: 10 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

QNB FİNANSBANK

9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK

0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞ BANKASI

0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

TÜRKİYE FİNANS

9 bin 999 TL’ye kadar maaş alanlara: 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve daha fazla maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK

0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ŞEKERBANK

0 - 9 bin 999 TL maaş alanlara: 5 bin TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

FİBABANKA

10 bin TL’ye kadar maaş alanlara: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL maaş alanlara: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL maaş alanlara: 10 bin TL

20 bin TL ve daha fazla maaş alanlara: 12 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING BANK

10 bin TL’ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL

10 bin TL - 15 bin TL maaş alanlara: 10 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL maaş alanlara: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL

Emekli promosyon yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİLER FARKLI PROMOSYON ÖDEMELERİNDEN FAYDALANABİLİYOR

2025 yılı itibarıyla emeklilere sağlanan promosyon fırsatları bankalar tarafından önemli ölçüde artırıldı. Emekliler, maaş aralıklarına göre farklı banka seçeneklerini değerlendirerek en uygun promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

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