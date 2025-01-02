Emekli maaşında kritik gün yarın: Yapılacak zam ne kadar olacak?

Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:37

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zam oranları netleşecek. AKP, emekli maaşları ve asgari ücret destekleri için bir yasa taslağı hazırlıyor. En düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılabileceği konuşuluyor.

YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için bir kanun teklifinin 7 Ocak sonrası Meclis’e sunulması bekleniyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,54 zam öngörülüyor. Bu durumda en düşük maaş 14 bin 562 TL’ye çıkarken, 438 liralık ek destekle 15 bin TL’ye ulaşabilir.

Sözcü'den alınan habere göre Türkiye’de en düşük emekli aylığını alan yaklaşık 4 milyon kişi bulunuyor. Kök maaşı 7 bin ila 10 bin TL arasında olanların maaşı devlet katkısıyla 12 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. En son maaş desteği düzenlemesi temmuz ayında yapılmıştı. Geçen 5 aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 14,5 zam aldığını gösteriyor.

"EMEKLİ ZAMMINA ‘YÜZDE 16-17’ DEMEK ADİL DEĞİL"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının TÜFE’ye endeksli zamlarla yeterince korunamadığını belirterek, seyyanen zam ve refah payı talebinde bulundu.

Ergün, “Temmuz 2024’teki yüzde 24,73’lük zam emekliler için yeterli bir artış olmadı. TÜFE’ye dayalı yüzdeli zamlar, düşük maaşlı emeklileri mağdur eden bir sisteme dönüştü. Örneğin kira artışına ‘yüzde 60’ denirken, emekli zammına ‘yüzde 16-17’ demek adil değil. Bu yüzden 5510 sayılı Kanun’un gelir ve aylıkların düzeltilmesine ilişkin maddesi değiştirilerek emeklilere refahtan pay verilmesi sağlanmalı. Ayrıca, asgari ücretin altında kalan emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmalı ve her emekliye insanca yaşamaya yetecek bir aylık ödenmeli” dedi.

VERGİLER VE EK ÖDEME ORANLARI

Emekli maaşlarının dolaylı vergilerle küçüldüğünü belirten Ergün, “Vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4-5 arası ek ödeme oranları yetersiz. Bu oran tek kalemde yüzde 10’a çıkarılmalı” diye konuştu.

KATKI PAYLARINA MUAFİYET TALEBİ

Emeklilerin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan katkı paylarının ödeme güçlerini aştığını dile getiren Ergün, “Çalışma dönemlerinde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emekliler, sağlık hizmeti aldıklarında katkı paylarından muaf tutulmalı” ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin yetersiz kaldığını vurgulayan Ergün, bu yıl yapılacak ödemelerin günümüz koşullarına uygun şekilde artırılmasını talep etti.