Emeklileri dehşete düşüren açıklama! Herkes zam beklerken o hesap kafaları karıştırdı...

02 Ocak 2025 Perşembe, 16:38

Türkiye'de 15.851.244 emekli bulunuyor. Yasalara göre emeklilere yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında maaş zammı yapılıyor. 2024 yılı Ocak ayı için hesaplamalarda kritik öneme sahip olan aralık ayı enflasyonu henüz açıklanmadı. Ancak kasım ayına kadar kesinleşmiş yüzde 14,57'lik bir enflasyon oranı bulunuyor.

2024 Kasım ayında TÜİK aylık enflasyonu yüzde 2.24 olarak belirtirken, 2024 Aralık'ta ise beklenen aylık enflasyon ortalama yüzde 2 olarak tahmin ediliyor. Yüzde 2'lik aralık enflasyonu ile yapılan hesaplamalar ise şu şekilde:

Bağ-Kur Esnaf Emeklisi: Mevcut maaş: 12.695 TL

%16,86 artış (beklenen): 14.607 TL

Bağ-Kur Tarım Emeklisi: Mevcut maaş: 10.089 TL

%16,86 artış: 11.790 TL

SGK 2000 Öncesi Emeklisi: Mevcut maaş: 14.179 TL

%16,86 artış: 16.568 TL

SGK 2000 Sonrası Emeklisi: Mevcut maaş: 8.789 TL

%16,86 artış: 10.270 TL

3 MİLYON EMEKLİ ZAMSIZ KALABİLİR!

Yılmaz, emeklilerin taban maaşıyla ilgili önemli bir soruna dikkat çekti. 12.500 TL taban maaş uygulaması nedeniyle yaklaşık 3 milyon 712 bin emekli, maaşlarına zam alamama riskiyle karşı karşıya. Bu durum, mevcut maaşı 12.500 TL olan emeklileri kapsıyor.

Hükümetin bu konuda bir düzenleme yapma ihtimaline değinen Yılmaz, “Daha önce benzer bir düzenleme yapılmıştı. Bu dönemde de benzer bir adım atılacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ

Refah payı konusuna da değinen Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak bir müdahaleyle zam oranlarının %20’ye yükseltilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Ancak asgari ücret zammında refah payı verilmemesi hatta TÜİK'in açıkladığı enflasyonun dahi altında yüzde 30 oran açıklanması emekli maaşlarında da aynı durumun yaşanabileceği endişesini doğurdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Memur ve memur emeklileri için zam oranları toplu sözleşmelerle belirleniyor. 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 zam öngörülüyor. Ancak aralık ayı enflasyon oranı farkları da maaşlara yansıyacak.

Uzman hesaplaması:

En düşük memur emeklisi maaşı: 17.586 TL

%2 artış: 19.415 TL

Bekar bir memur maaşı: 36.236 TL

%2 artış: 40.895 TL

Evli bir memur maaşı: 39.205 TL

%2 artış: 44 bin 246

2025 EMEKLİ İÇİN UMUTSUZ MU?

Emin Yılmaz, önümüzdeki iki yılın ekonomik zorluklarla geçeceğini öngörüyor.

Merkez Bankası tahminlerine göre, 2025 yılında yıllık enflasyon yüzde 16 ile yüzde 26 arasında, 2026 yılında ise yüzde 6 ile yüzde 18 arasında değişecek.

Bu tahminler ışığında, emeklilerin alım gücünün artırılmasına yönelik önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.