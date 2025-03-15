Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 bayram ikramiyeleri hangi gün yatacak?

Emekliler bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 bayram ikramiyeleri hangi gün yatacak?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 bayram ikramiyeleri hangi gün yatacak?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:18

Emekli bayram ikramiyesi artışı Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekli maaşlarına yapılan düzenleme sonrası milyonlarca emekli bayram ikramiyesi artışından faydalanacak. Geçtiğimiz günlerde belirlenen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri ise merak edildi. Meclis'te görüşülecek düzenlemenin ardından emekli ikramiyelerinin hangi tarihlerde yatacağı araştırılıyor. Emekliler bayram ikramiyelerinin hangi gün yatacağını araştırmaya başladı. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 bayram ikramiyeleri hangi gün yatacak? İşte ayrıntılar...

2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada bu yıl için bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili "Bayram 30 Mart'a denk geliyor. İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #emekli ikramiyesi #Emekli Bayram İkramiyesi #bayram ikramiyesi #ikramiye

İlgili Haberler

Emekli ikramiyesi ve doğum yardımında değişiklik yolda: Yeni düzenlemeler Meclis'te!

Emekli ikramiyesi ve doğum yardımında değişiklik yolda: Yeni düzenlemeler Meclis'te!
CHP'den TBMM'de 'ikramiye' protestosu: 'Bunları teyzeler terlikle kovalar!'

CHP'den TBMM'de 'ikramiye' protestosu: 'Bunları teyzeler terlikle kovalar!'
Emekli bayram ikramiyesi artışı Komisyon'dan geçti: Emekliler ne zaman ödeme alacak?

Emekli bayram ikramiyesi artışı Komisyon'dan geçti: Emekliler ne zaman ödeme alacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler