Yayınlanma: 15.03.2025 - 18:18

Güncelleme: 15.03.2025 - 18:18

Emekli bayram ikramiyesi artışı Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekli maaşlarına yapılan düzenleme sonrası milyonlarca emekli bayram ikramiyesi artışından faydalanacak. Geçtiğimiz günlerde belirlenen ramazan ve kurban bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri ise merak edildi. Meclis'te görüşülecek düzenlemenin ardından emekli ikramiyelerinin hangi tarihlerde yatacağı araştırılıyor. Emekliler bayram ikramiyelerinin hangi gün yatacağını araştırmaya başladı. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 bayram ikramiyeleri hangi gün yatacak? İşte ayrıntılar...

2025 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada bu yıl için bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili "Bayram 30 Mart'a denk geliyor. İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir" ifadelerini kullanmıştı.