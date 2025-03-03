Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!
Emekli bayram ikramiyeleri için beklentiler yükseldi ancak açıklanan rakamlar hayal kırıklığına yol açtı. Gözler TBMM’de yapılacak düzenlemelere çevrildi. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi yapılması bekleniyor.
Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca emekli bayram ikramiyesindeki artış oranını merakla bekliyor.
Emekliler, 10 bin TL'lik beklentileriyle hayal kırıklığına uğrarken, kulislerde konuşulan düşük ikramiye rakamları da gün yüzüne çıktı.
Zam oranının belirlenmesi için gözler TBMM’ye çevrilirken, AKP MYK toplantısında bu konunun ele alınması bekleniyor. Ödemelerin ise 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
EMEKLİLERİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİNDE
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerindeki düzenlemeye odaklandı.
Geçen yıl 3 bin TL olarak verilen ikramiyelere yapılacak zam, emekliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu. Ancak sızdırılan rakamlar, buruk bir sevinç yaratmış görünüyor.
10 BİN TL BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEYECEK
Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle emekliler 10 bin TL seviyesinde bir bayram ikramiyesi beklerken, açıklanan tahmini rakamlar büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
Kulislere sızan bilgilere göre bayram ikramiyelerinin en düşük miktarı 3 bin 472 TL, en yüksek rakam ise 5 bin TL civarında olacak.
ZAM ORANI MECLiS’E TAŞINIYOR
Özellikle enflasyon verilerine bakıldığında, geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50’lik zam oranının ardından, bu yıl için belirlenen olasılıklar şöyle sıralandı:
2023 yılının son altı aylık enflasyon oranı (yüzde 15,75) baz alındığında, ikramiye 3 bin 472 TL’ye yükselebilir.
2024 yılı için tahmin edilen enflasyon oranı (yüzde 44,38) göz önüne alındığında, ikramiye 4 bin 331 TL civarında olabilir.
2025 yılı hedef enflasyonu (yüzde 24) dikkate alındığında ise ikramiye 3 bin 720 TL’ye ulaşabilir.
Bu rakamların kesinleşmesi için TBMM’de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Hükümetin bu süreci hızlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.
ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLUYOR
Ramazan ayı 1-29 Mart tarihlerinde gerçekleşirken, Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. Yetkililer, bayram öncesinde emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını öngörüyor.
Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, emekliler umutlarını sürdürmeye devam ediyor.
Ancak beklentilerinin düşebileceği yönünde de endişeler var. Yeni düzenlemeler ve sürpriz bir zam oranı ise gündeme gelebilir.
AKP MYK’SINDA KONU GÜNDEME GELEBİLİR
AKP MYK toplantısında emekli ikramiyelerine zam yapılması konusu da ele alınabilir.
MYK toplantısının ardından ise ekonomi kurmaylarının, emekli ikramiyesiyle ilgili zam oranını görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.
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