Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Emekli bayram ikramiyeleri için beklentiler yükseldi ancak açıklanan rakamlar hayal kırıklığına yol açtı. Gözler TBMM’de yapılacak düzenlemelere çevrildi. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 12:25
Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca emekli bayram ikramiyesindeki artış oranını merakla bekliyor. 

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Emekliler, 10 bin TL'lik beklentileriyle hayal kırıklığına uğrarken, kulislerde konuşulan düşük ikramiye rakamları da gün yüzüne çıktı. 

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Zam oranının belirlenmesi için gözler TBMM’ye çevrilirken, AKP MYK toplantısında bu konunun ele alınması bekleniyor. Ödemelerin ise 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

EMEKLİLERİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİNDE

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte emekliler, bayram ikramiyelerindeki düzenlemeye odaklandı. 

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Geçen yıl 3 bin TL olarak verilen ikramiyelere yapılacak zam, emekliler tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu. Ancak sızdırılan rakamlar, buruk bir sevinç yaratmış görünüyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

10 BİN TL BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEYECEK

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle emekliler 10 bin TL seviyesinde bir bayram ikramiyesi beklerken, açıklanan tahmini rakamlar büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Kulislere sızan bilgilere göre bayram ikramiyelerinin en düşük miktarı 3 bin 472 TL, en yüksek rakam ise 5 bin TL civarında olacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

ZAM ORANI MECLiS’E TAŞINIYOR

Özellikle enflasyon verilerine bakıldığında, geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50’lik zam oranının ardından, bu yıl için belirlenen olasılıklar şöyle sıralandı:

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

2023 yılının son altı aylık enflasyon oranı (yüzde 15,75) baz alındığında, ikramiye 3 bin 472 TL’ye yükselebilir.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

2024 yılı için tahmin edilen enflasyon oranı (yüzde 44,38) göz önüne alındığında, ikramiye 4 bin 331 TL civarında olabilir.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

2025 yılı hedef enflasyonu (yüzde 24) dikkate alındığında ise ikramiye 3 bin 720 TL’ye ulaşabilir.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Bu rakamların kesinleşmesi için TBMM’de gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Hükümetin bu süreci hızlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Ramazan ayı 1-29 Mart tarihlerinde gerçekleşirken, Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. Yetkililer, bayram öncesinde emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını öngörüyor.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, emekliler umutlarını sürdürmeye devam ediyor. 

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

Ancak beklentilerinin düşebileceği yönünde de endişeler var. Yeni düzenlemeler ve sürpriz bir zam oranı ise gündeme gelebilir.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

AKP MYK’SINDA KONU GÜNDEME GELEBİLİR

AKP MYK toplantısında emekli ikramiyelerine zam yapılması konusu da ele alınabilir.

Emeklilere bayram ikramiyesi şoku: Öne çıkan rakamlar hayal kırıklığı yarattı!

MYK toplantısının ardından ise ekonomi kurmaylarının, emekli ikramiyesiyle ilgili zam oranını görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

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