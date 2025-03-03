Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Gözler bu hafta yapılacak toplantıda!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:49

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:49

Emekli bayram ikramiyesi artışı AKP MYK toplantısında karara bağlanacak. Türkiye'deki yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bu artışın ne kadar olacağı bu hafta netleşecek. Yapılacak zam miktarı ve bütçeye etkisi hesaplanarak son karar alınacak.

Emekli ikramiyesine yapılacak artışın ne kadar olacağı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bu hafta toplanacak olan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında görüşülmesi bekleniyor. MYK toplantısının ardından ekonomi kurmaylarının emekli ikramiyesi zammını değerlendirmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

MASADAKİ İHTİMALLER NELER?

Bütçeye etkisi hesaplanan iki farklı analizde 1.000 TL’lik bir artışın bütçeye maliyetinin 34,5 milyar TL olacağı belirtiliyor.

Bu durumda mevcut 3 bin TL’lik emekli ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkacak. İkinci analiz ise 2 bin TL’lik bir artışın bütçeye 70,5 milyar TL’ye mal olacağını ve emekli ikramiyesinin 5 bin TL’ye yükselmesini sağlayacağını gösteriyor. Ancak zammın yapılması veya ne kadar olacağı bu hafta netleşecek.

Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı doğurganlık oranını artırmaya yönelik maddi destekler de yer alacak. Ayrıca karayolları ihlalleri ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bazı maddelere yönelik düzenlemeler de torba teklifte bulunacak.