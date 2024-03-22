Emeklilerin promosyon başvuru ve ödeme tarihleri belli oldu: Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurması sonrası, güncel emekli promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını (25 Mart) alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Ekonom'in aktardığına göre, işte bankalar ve promosyon miktarları...