Erdoğan'dan emekliye promosyon açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak promosyon ödemeleri için "Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:25
Erdoğan'dan emekliye promosyon açıklaması
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Kayseri'de mitingde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere promosyon açıklaması yaptı.

Yılın ikinci yarısında enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini iddia eden Erdoğan, "İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum" diye konuştu.


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