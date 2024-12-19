Emeklilik şartlarında yeni yasa Meclis'te: Kimler erken emekli olabilecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yasa tasarısında emeklilik için gerekli şartlar yeniden düzenleniyor. Vergi indirimi olanlar ve engellilik raporu bulunanlar için hangi yeni düzenlemeler geliyor? Erken emeklilik hakkı kimlere tanınıyor? Engelli sigortalılar ne kadar prim ödeyerek emekli olabilir? Yeni yasa tasarısıyla ilgili detaylar neler? İşte ayrıntılar...
Emeklilik hakkını bekleyen vatandaşların uzun süredir merakla beklediği yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Yasa tasarısıyla, vergi indirimi olanlar ve en az yüzde 60 engellilik raporu bulunanlar için emeklilik şartları yeniden şekillendiriliyor.
Emeklilikle ilgili önemli değişiklikler getiren tasarı, yeni dönemde yurttaşlara daha hızlı ve kolay emeklilik hakkı sağlamayı amaçlıyor. İşte emeklilikteki değişikliklerin detayları...
Sosyal güvenlik mevzuatına göre, engellilik veya sağlık sorunları yaşayan sigortalılara erken emeklilik imkânı sunuluyor. Bu düzenleme, malulen emeklilik ve vergi indirimiyle emeklilik gibi iki ana kategori altında değerlendiriliyor.
Sözcü'den alınan habere göre TBMM'ye sunulan yasa tasarısı, bu alandaki mevcut düzenlemeleri güncelleyerek önemli yenilikler getiriyor.
ENGELLİLİK DURUMUNA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar, vergi indirimi ile erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda, yaş şartı aranmaksızın sigortalılık süresi ve prim gün sayıları dikkate alınıyor. Erken emeklilik için gerekli süre ve prim gün sayısı, sigortalının işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre belirleniyor.
Sigortalılık Süresi: 15 ile 20 yıl arasında.
Prim Gün Sayısı: 3 bin 600 ile 4 bin 400 gün arasında değişiyor.
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE YARARLANABİLECEK
1 Ekim 2008 tarihinden sonra Bağ-Kur (4/B) sigortalıları da bu düzenlemeye dahil ediliyor.
Engellilik oranına göre erken emeklilik şartları şu şekilde:
Yüzde 60 ve üzeri engellilik oranı: 15 yıl ve 3 bin 960 gün.
Yüzde 50-59 engellilik oranı: 16 yıl ve 4.320 gün.
Yüzde 40-49 engellilik oranı: 18 yıl ve 4.680 gün.
KAMUDA ÇALIŞAN MEMURLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Kamuda çalışan memurlar için 1 Ekim 2008 sonrasında engellilik durumuna bağlı olarak erken emeklilik hakkı sağlanıyor. 2008 öncesi işe başlayan memurlar için ise en az yüzde 40 engellilik raporu ve 5 bin 400 prim günü şartı aranıyor.
YENİ YASA TASARISININ GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Yeni yasa tasarısı, 2008 öncesi ve sonrası farkları ortadan kaldırmayı hedefliyor. SSK'lı engelliler için vergi indirim belgeleri yerine, çalışma gücü kaybı oranı esas alınacak. Ayrıca, SGK sağlık kurulu kararı yeterli olacak ve sağlık sorunları tek tek değil, genel olarak çalışma gücü kaybı üzerinden değerlendirilecek.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Malulen emeklilik için, sigortalıların en az 1.800 prim günü ve yüzde 60 ve üzeri engellilik oranına sahip olmaları gerekiyor. Malulen emekli olmak isteyenlerin SGK'ya başvurarak sağlık kurulu raporu alması ve bu raporun onaylanması gerekiyor.
Malulen emekliliğe dahil edilen rahatsızlıklar şunlardır:
- Kanser
- Epilepsi
- Parkinson
- Beyin tümörü
- Demans
- Behçet hastalığı
- Organ nakli
- AIDS
- Tüberküloz
- Siroz
- Zeka geriliği
- Görme kaybı
- Şizofreni
- Bipolar bozukluk
- MS hastalığı
- Serebral felç
- Uzuv kaybı
ENGELLİ VE MALULEN EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARKLAR
Engellilik Oranı: Engelli emekliliği için yüzde 40, malulen emeklilik için yüzde 60 gerekiyor.
Engellilik Zamanı: Engelli emeklilik, sigorta başlangıcından önce başlamalı, malulen emeklilikte ise rahatsızlık sigorta sonrası olmalı.
Prim Şartı: Engelli emeklilikte, işe giriş tarihi ve prim gün sayısı belirleyici olurken, malulen emeklilik için yalnızca 1.800 gün yeterli.
Çalışma Şartı: Engelli emekliler maaş alırken çalışabilirken, malulen emeklilerin maaşı çalışmaya başladıklarında kesilmektedir.
Yeni yasa tasarısının yürürlüğe girmesiyle, emeklilik işlemlerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması bekleniyor.
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