Emeklilik şartlarında yeni yasa Meclis'te: Kimler erken emekli olabilecek?

ENGELLİLİK DURUMUNA GÖRE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Engellilik oranı en az yüzde 40 olan sigortalılar, vergi indirimi ile erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda, yaş şartı aranmaksızın sigortalılık süresi ve prim gün sayıları dikkate alınıyor. Erken emeklilik için gerekli süre ve prim gün sayısı, sigortalının işe giriş tarihi ve engellilik oranına göre belirleniyor.

Sigortalılık Süresi: 15 ile 20 yıl arasında.

Prim Gün Sayısı: 3 bin 600 ile 4 bin 400 gün arasında değişiyor.