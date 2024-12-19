Emeklilerden 2025 bütçesine tepki: Sefalete teslim olmayacağız

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:49

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:49

Birleşik Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası tarafından İzmir Konak’ta gerçekleştirilen basın açıklamasında, 2025 yılı bütçesine yönelik tepkiler dile getirildi. Konak meydanında toplanan emekliler, “Sefalete teslim olmayacağız” ve “Saray’a değil emekliye bütçe” sloganları attı. Basın açıklamasında, Türkiye’nin ekonomiden sağlığa, eğitimden toplumsal hayata kadar derin bir kriz yaşadığı vurgulanarak, AKP hükümetinin kamu karşıtı ve yanlı ekonomik politikaları eleştirildi. Bu politikaların emekliler ve çalışanları yoksullaştırdığı, mutlu bir azınlığın ise servetini artırdığı ifade edildi.

"2025 BÜTÇESİ SOSYAL CİNAYETTİR"

Açıklamada, 2025 yılı bütçesinin uluslararası sermaye kuruluşlarının istekleri doğrultusunda hazırlandığı ve toplumun çıkarlarını gözetmediği belirtilerek, “Bu bütçe, bizleri daha çok yoksullaştırıp süründürecek; sadece nefes almamıza yetecek sosyal bir cinayettir” denildi.

"HAKLARIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

16 milyon 350 bin kişiyi bulan emeklilerin örgütsüz olması nedeniyle yeterince güçlü olmadığına dikkat çekilen açıklamada, emekli sendikalarına üye olunması ve birlik içinde hareket edilmesi çağrısı yapıldı. Emekliler, örgütlü bir mücadele ile haklarını alabileceklerini belirtti.

Talepler şöyle sıralandı:

Emekli sendikalarının varlığının kabul edilmesi ve toplu emekli sözleşmesiyle maaşların belirlenmesi, İntibak yasasının çıkarılması,Sağlık katkı paylarının kaldırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması,Yaşlı bakım ve konuk evleri ile evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, Banka promosyonlarının emekli sendikalarının katılımıyla pazarlıkla belirlenmesi, EYT düzenlemelerindeki eksikliklerin giderilmesi, Sosyal güvenlik kurumlarının yönetiminde emeklilerin temsil edilmesi.

"HAKLIYIZ VE HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Basın açıklamasında, emeklilerin yaşamlarının en verimli dönemlerinde ülkenin gelişmesi için çalıştıkları vurgulanarak, “Bugün bizlere reva görülen açlık, yoksulluk ve sefaleti reddediyoruz. Çaresiz değiliz, çare biziz” ifadelerine yer verildi. Birleşik Emekliler ve Emekli Meclisleri Sendikası, mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Bizleri sefalete mahkûm eden siyasi iktidara karşı hak ve adalet mücadelemizi ülkemizin her yerinde yükselteceğiz” dedi.

Emekliler, meydanlardan ve sokaklardan yükselen taleplerini iktidara duyurmak için örgütlü bir mücadele yürütme kararlılıklarını bir kez daha ilan ettiler.

DİSK EMEKLİ-SEN’DEN İMZA KAMPANYASI

Öte yandan Disk Emekli-Sen, Konak meydanı’nda emeklilerin ekonomik haklarının iyileştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmek üzere imza kampanyası başlattı. 3 gün sürecek kampanyada, en düşük emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve asgari ücretin belirlenmesinde yoksulluk sınırının baz alınması talepleri öne çıktı.