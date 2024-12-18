Emekliye düşük maaş, Beştepe'de lüks yemek!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:31

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçim derdiyle mücadele eden emeklilere Beştepe'de yemek daveti verdi. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişi en düşük emekli maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışırken, davetteki lüks sunumlar dikkat çekti.

GEÇİM DERDİNE KARŞI 'PERİ MASALI' YEMEK

Asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca emekli, yeni yılda yapılacak maaş artışında refah payı da beklerken Beştepe'deki yemeğe katılan emekliler, yemekten sonra aynı ekonomik sıkıntılara geri döndü.

Yemekte konuşan Erdoğan, "22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla, emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi, güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

TEZATLIK GÖZLERDEN KAÇMADI

Beştepe’deki lüks yemek sunumları ile emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar arasındaki tezat gözlerden kaçmadı. Çoğunluğu asgari ücretin bile altında maaş alan emekliler, Erdoğan’ın açıklamalarına rağmen yaşam mücadelesine devam ediyor.

Yükselen fiyatlar ve temel ihtiyaçlardaki maliyet artışı, emeklilerin maaş artış taleplerini daha da artırdı. Yeni yılda refah payı ve enflasyona uygun zam talepleri, emekliler için en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.