Emekliye düşük maaş, Beştepe'de lüks yemek!
Milyonlarca asgari ücretli ve emekli, refah payı ve enflasyona uygun zam beklerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de lüks bir yemek verdi. Çoğu asgari ücretin altında maaş alan emekliler, yeni yılda refah payı talep ediyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçim derdiyle mücadele eden emeklilere Beştepe'de yemek daveti verdi. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kişi en düşük emekli maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışırken, davetteki lüks sunumlar dikkat çekti.
GEÇİM DERDİNE KARŞI 'PERİ MASALI' YEMEK
Asgari ücretin altında maaş alan milyonlarca emekli, yeni yılda yapılacak maaş artışında refah payı da beklerken Beştepe'deki yemeğe katılan emekliler, yemekten sonra aynı ekonomik sıkıntılara geri döndü.
Yemekte konuşan Erdoğan, "22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla, emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi, güçlü bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.
TEZATLIK GÖZLERDEN KAÇMADI
Beştepe’deki lüks yemek sunumları ile emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar arasındaki tezat gözlerden kaçmadı. Çoğunluğu asgari ücretin bile altında maaş alan emekliler, Erdoğan’ın açıklamalarına rağmen yaşam mücadelesine devam ediyor.
Yükselen fiyatlar ve temel ihtiyaçlardaki maliyet artışı, emeklilerin maaş artış taleplerini daha da artırdı. Yeni yılda refah payı ve enflasyona uygun zam talepleri, emekliler için en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.
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