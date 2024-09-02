Emeklilik sistemi değişiyor: Emekliye çift maaş müjdesi
Meclis'in açılmasıyla birlikte yeni emeklilik sistemi üzerinde çalışmalara başlanması bekleniyor. Yaş şartı ve prim günü gibi konularda da düzenlemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Yeni emeklilik sistemi nedir?
Milyonları ilgilendiren yeni bir emeklilik düzenlemesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen bu yeni düzenlemede, tamamlayıcı emeklilik sistemi öne çıkıyor.
Bu sistem, emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek gelir kaybını telafi etmeyi amaçlıyor.
Çalışanlar, emeklilik dönemlerinde çift maaş alma imkanına sahip olabilecek. İşte tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili tüm ayrıntılar...
MAAŞ MI TOPLU PARA MI?
Ekonomi yönetiminin hedefleri ve politikalarını içeren Orta Vadeli Program kapsamında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulanması bekleniyor.
TES'e tabi olanlar, emekli maaşlarına ek olarak bir gelir daha elde etme hakkına sahip olacaklar.
Hali hazırda uygulamada olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olanların brüt maaşlarından her ay en az %3 oranında bir kesinti yapılıyor.
Bu kesinti sisteme aktarılırken devlet de katkıda bulunuyor. Bu sistemde emekli olabilmek için sistemde en az 10 yıl kalmak ve 55 yaşına ulaşmak gerekiyor.
Şartların sağlanması halinde, kişilere aylık ödeme ya da toplu para olarak birikimleri aktarılabiliyor.
Tamamlayıcı model ile Otomatik BES sisteminin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Birikimler, maaştan yapılan %3'lük kesinti, devlet katkısı ve işverenin katkısıyla büyüyecek.
İşveren, çalışanın SGK primleriyle birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemi katkısını da ödeyecek. İşveren katkısının ne kadar olacağı ise çalışmalar tamamlandığında belirlenecek.
KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ OLACAK MI?
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etmelerini sağlayacak.
Ancak bu sistem, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacak, sadece emekli için ek bir gelir kapısı olacak.
Kıdem tazminatı ise tamamlayıcı emeklilik sisteminden etkilenmeyecek. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi kapsamında devam edecek.
YAŞ ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?
Şu anda BES'ten emekli olabilmek için yaş şartı 56 olarak uygulanıyor.
Ancak üzerinde çalışılan formüller arasında bu yaşın 60'a çıkarılması planlanıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için ise bir yasal düzenleme gerekiyor.
Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, hazırlanan yasa teklifinin bu tarihten sonra, ancak bu yıl sona ermeden önce Meclis'e sunulması planlanıyor.
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