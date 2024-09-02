Emeklilik sistemi değişiyor: Emekliye çift maaş müjdesi

Şartların sağlanması halinde, kişilere aylık ödeme ya da toplu para olarak birikimleri aktarılabiliyor.

Tamamlayıcı model ile Otomatik BES sisteminin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Birikimler, maaştan yapılan %3'lük kesinti, devlet katkısı ve işverenin katkısıyla büyüyecek.

İşveren, çalışanın SGK primleriyle birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemi katkısını da ödeyecek. İşveren katkısının ne kadar olacağı ise çalışmalar tamamlandığında belirlenecek.