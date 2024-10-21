Emeklilik sistemi kökten değişiyor: Çalışan emekliler için maaş kesintisi sona eriyor! Çifte maaş müjdesi gündemde...
Emekli maaşlarında enflasyonun etkisini hafifletmek için yeni adımlar atılıyor. TBMM'de yakında görüşülecek düzenlemelerle emeklilik maaşı hesaplama yönteminin güncellenmesi ve 2024-2025 yıllarında emekli olacaklar arasındaki maaş farklarının yeniden ele alınması planlanıyor.
ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN KESİNTİ SONA ERİYOR!
En düşük emekli maaşını iyileştirmeye yönelik formüller üzerinde çalışmalar sürüyor. Üç dönemli maaş hesaplama sisteminde değişiklikler gündemde, prim gün sayısının maaşlara etkisinin artırılması hedefleniyor. Yeni paket, prim ödemelerinin yanı sıra çalışma süresinin de maaşların artışında önemli bir rol oynayacağını işaret ediyor.
ÇİFTE MAAŞ MÜJDESİ Mİ GELİYOR?
İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Meclis'e sunulacak olan emeklilik paketiyle üç aşamalı maaş bağlama sistemi ve yenilenen emeklilik koşulları öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle birden fazla maaş alma imkânı ortaya çıkabilir.
PRİM GÜNLERİNİN MAAŞLARA KATKISI ARTACAK!
Prim gün sayısının ve çalışma süresinin emekli maaşı hesaplamasında daha büyük bir rol oynayacağı belirtiliyor. Kök ve taban maaş ayrımının kaldırılmasıyla emeklilik şartları yeniden düzenlenecek. Yasa yürürlüğe girdiğinde yeni emeklilik koşulları geçerli olacak.
DAHA ÇOK ÇALIŞTIRAN BİR SİSTEM!
Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde geliştirilen emeklilik reformu Meclis gündemine taşınıyor. Düzenlemenin ayrıntıları tamamlayıcı emeklilik sisteminin de uygulamaya gireceğini ve emeklilik yerine daha çok çalışmaya teşvik edecek bir yapı oluşturulacağını gösteriyor.
KÖK VE TABAN MAAŞ FARKI KALKIYOR!
Düzenlemelerle birlikte prim gün sayısı fazla olanların maaşları daha yüksek olacak. Adil bir emeklilik sistemi hedeflenirken, kök ve taban maaş arasındaki fark ortadan kaldırılacak.
DEVLET VE İŞVERENDEN EK KATKI!
Tamamlayıcı emeklilik sistemi kapsamında işveren ve devlet katkıları devreye girecek. Bu yapı mevcut sigortalıların yanı sıra yeniden çalışmaya başlayan emeklileri de kapsayarak ikinci bir maaş alma fırsatı sağlayacak.
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