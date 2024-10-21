Emeklilik sistemi kökten değişiyor: Çalışan emekliler için maaş kesintisi sona eriyor! Çifte maaş müjdesi gündemde...

DAHA ÇOK ÇALIŞTIRAN BİR SİSTEM!

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde geliştirilen emeklilik reformu Meclis gündemine taşınıyor. Düzenlemenin ayrıntıları tamamlayıcı emeklilik sisteminin de uygulamaya gireceğini ve emeklilik yerine daha çok çalışmaya teşvik edecek bir yapı oluşturulacağını gösteriyor.