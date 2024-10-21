SGK uzmanı açıkladı: Maaşınız emekli aylığınızı nasıl artırıyor? Eksik prim günü nasıl tamamlanır?

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:53

Bugün itibarıyla Türkiye'de asgari ücretin brüt tutarı 20 bin 2,50 TL'dir. Prime esas kazançlar, bu tutarın 7,5 katına kadar olup en yüksek tavan aylık 150 bin 18 TL'ye kadar SGK'ya işverenler tarafından brüt maaşlar üzerinden bildirilir. Brüt ücret üzerinden işçi ve işveren kesintileri yapılarak bu tutarlar dikkate alınır ve emekli maaşı hesaplama sistemine göre emeklilikte maaş belirlenir.

Asgari ücretle çalışanların emekli olduklarında alacakları maaşlar, her ay ödenen primlerle 25-30 TL azalırken, asgari ücretin 7,5 katı üzerinden yapılan bildirimlerde emekli maaşı artar. Bu durumda, asgari ücretin 7,5 katıyla çalışan bir kişinin emekli maaşı her ay 400-450 TL civarında yükselir.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında şu bilgileri paylaştı:

AYLIK MAAŞLARA GÖRE ÖDENEN SİGORTA PRİMLERİNİN EMEKLİ MAAŞINA KATKISI:

Asgari ücretle çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 25-30 TL azalır.

Asgari ücretin 2 katı maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 80-100 TL artar.

Asgari ücretin 3 katı maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 150-160 TL artar.

Asgari ücretin 4 katı maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 200-220 TL artar.

Asgari ücretin 5 katı maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 260-280 TL artar.

Asgari ücretin 6 katı maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 300-320 TL artar.

Asgari ücretin 7 katı maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 350-375 TL artar.

Asgari ücretin 7,5 katı ve üzeri maaşla çalışanlar için: Emekli maaşı her ay 400-450 TL artar.

EMEKLİ OLMAK İÇİN EKSİK PRİM GÜNLERİ OLANLAR NE YAPMALI?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’na tabi çalışanlar, ilk işe giriş tarihine göre prim gün sayılarını tamamlamak zorundadır. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yaş şartı aranmaksızın belirli gün sayılarını tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebilirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeme: Eksik primi olan kişiler, çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek günlerini tamamlayabilir. İsteğe bağlı prim ödemeleri Bağkur'a sayılır ve son 2520 gün dikkate alınarak emeklilik statüsü belirlenir. Bu ödemeleri yaparak SSK'dan emekli olma şansı bulunabilir.

Örneğin, 1974 doğumlu ve 25 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlayan bir kadın, 5 bin 750 günle emeklilik hakkı elde edebilir. Eğer 5 bin gün prim ödemişse, 750 günü isteğe bağlı olarak tamamlayabilir veya 58 yaşını bekleyebilir.

İsteğe bağlı sigorta primi, asgari ücretin yüzde 32'si olup 2024 yılı sonuna kadar 6 bin 400 TL olarak belirlenmiştir. Prim ödemesi 7,5 kata kadar yapılabilir ve bu tutar 48 bin TL'ye kadar çıkabilir.

Eksik Prim Tamamlama Yöntemleri:

- Bağkur ihya

- Doğum borçlanması

- Askerlik borçlanması

- Yurtdışı borçlanması

- Eksik gün borçlanması

- Doktora eğitimi ve aylıksız izin süreleri borçlanması

- Halk Eğitimde usta öğreticilik ve ilgili yasadaki diğer borçlanma hakları