En fazla açık iş ilanı olan meslekler

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 18:06
<p><strong>İŞKUR verilerine göre</strong> açık iş sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 3.9 düşüşle 154 bin 619 oldu.</p> <p>Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe yer aldı.</p> <p><strong><em> En fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...</em></strong></p>

İŞKUR verilerine göre açık iş sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 3.9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe yer aldı.

En fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

<p><strong>Meslek</strong>: Beden İşçisi (Genel)</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 18.392</p>

Meslek: Beden İşçisi (Genel)

Açık iş sayısı: 18.392

<p><strong>Meslek:</strong> Temizlik Görevlisi</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 3.476</p>

Meslek: Temizlik Görevlisi

Açık iş sayısı: 3.476

<p><strong>Meslek:</strong> Makineci (Dikiş)</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 2.028</p>

Meslek: Makineci (Dikiş)

Açık iş sayısı: 2.028

<p><strong>Meslek:</strong> Satış Danışmanı / Uzmanı</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 1.985</p>

Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı

Açık iş sayısı: 1.985

<p><strong>Meslek:</strong> Ön Muhasebeci</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 1463</p>

Meslek: Ön Muhasebeci

Açık iş sayısı: 1463

<p><strong>Meslek:</strong> Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 1.404</p>

Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı

Açık iş sayısı: 1.404

<p><strong>Meslek:</strong> Konfeksiyon İşçisi</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 1.393</p>

Meslek: Konfeksiyon İşçisi

Açık iş sayısı: 1.393

<p><strong>Meslek:</strong> Garson (Servis Elemanı)</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 1.253</p>

Meslek: Garson (Servis Elemanı)

Açık iş sayısı: 1.253

<p><strong>Meslek:</strong> Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)</p> <p><strong>Açık iş sayısı:</strong> 1.196</p>

Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Açık iş sayısı: 1.196

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