En fazla açık iş ilanı olan meslekler

İŞKUR verilerine göre açık iş sayısı, temmuzda yıllık bazda yüzde 3.9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe yer aldı.

En fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...