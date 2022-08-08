İŞKUR açıkladı! Son bir yılda 542 bin kişi işsiz kaldı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:11

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temmuz ayı, aylık istatistik bültenini yayımladı.

İŞKUR temmuzda 84 bin 180 kişiyi işle buluştururken, yıllık bazda işsizlik sayısı arttı.

Buna göre, kayıtlı işsiz sayısı temmuzda aylık 29 bin kişi azalırken, yıllık bazda 542 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18.1'lik artış gösterdi.

YÜZDE 63'SI GENÇ

Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalış göstererek 3.538.276 kişi olurken, kayıtlı işsizlerin yüzde 51'ini erkekler yüzde 49'unu da kadınlar oluşturdu.

İşsizlerin yüzde 36'sının 15-24 yaş arasında yer aldı. İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı yıllık 3 milyon 538 bin 276 kişi olarak yer aldı. İşsizlerin yüzde 21'ini kadınlar, yüzde 15,5'ini erkekler oluşturdu.