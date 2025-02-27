En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Araba almak isteyenler, taşıt kredisi faiz oranları ve güncel indirimleri merakla araştırıyor. Peki, hangi banka en uygun faiz oranını sunuyor? 200 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 12:11
En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Son dönemde konut ve ihtiyaç kredilerinde artış yaşanırken, taşıt kredilerine olan talep azalıyor. 

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL olan toplam taşıt kredisi büyüklüğü, 14 Şubat haftasında 70 milyar TL'ye geriledi.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

Uzmanlar, otomobil alımlarında ihtiyaç kredilerinin de tercih edilmesinin taşıt kredilerine olan talebin düşmesine neden olduğunu belirtiyor.

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ

Bu hafta bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmadı. 200 bin TL'lik taşıt kredisi için farklı vadelerdeki ödeme planları ise şu şekilde:

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

12 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ 

En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,45

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 21 bin 914 TL

Toplam Geri Ödeme: 264 bin 123 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

24 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ 

En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,45

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 13 bin 776 TL

Toplam Geri Ödeme: 331 bin 792 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

36 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,15

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 10 bin 716 TL

Toplam Geri Ödeme: 386 bin 959 TL

En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...

48 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ

En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,15

Banka: Kuveyt Türk

Aylık Taksit: 9 bin 586 TL

Toplam Geri Ödeme: 461 bin 299 TL

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