En uygun taşıt kredisini hangi banka sunuyor? İşte güncel rakamlar...
Araba almak isteyenler, taşıt kredisi faiz oranları ve güncel indirimleri merakla araştırıyor. Peki, hangi banka en uygun faiz oranını sunuyor? 200 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödeme tutarları nasıl şekilleniyor? İşte tüm ayrıntılar...
Son dönemde konut ve ihtiyaç kredilerinde artış yaşanırken, taşıt kredilerine olan talep azalıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 7 Şubat haftasında 70,25 milyar TL olan toplam taşıt kredisi büyüklüğü, 14 Şubat haftasında 70 milyar TL'ye geriledi.
Uzmanlar, otomobil alımlarında ihtiyaç kredilerinin de tercih edilmesinin taşıt kredilerine olan talebin düşmesine neden olduğunu belirtiyor.
FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ
Bu hafta bankaların taşıt kredisi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmadı. 200 bin TL'lik taşıt kredisi için farklı vadelerdeki ödeme planları ise şu şekilde:
12 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ
En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,45
Banka: Kuveyt Türk
Aylık Taksit: 21 bin 914 TL
Toplam Geri Ödeme: 264 bin 123 TL
24 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ
En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,45
Banka: Kuveyt Türk
Aylık Taksit: 13 bin 776 TL
Toplam Geri Ödeme: 331 bin 792 TL
36 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ
En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Banka: Kuveyt Türk
Aylık Taksit: 10 bin 716 TL
Toplam Geri Ödeme: 386 bin 959 TL
48 AY VADEDE 200 BİN TL TAŞIT KREDİSİ
En Düşük Faiz Oranı: Yüzde 3,15
Banka: Kuveyt Türk
Aylık Taksit: 9 bin 586 TL
Toplam Geri Ödeme: 461 bin 299 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Zehra gel kavga var
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'