İPA'dan çarpıcı araştırma: İstanbul'un yarısı kredi kartı borcunu ödeyemiyor!

İstanbul'da ekonomik zorluklar giderek artıyor, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yükseliyor. İstanbulluların gündemini ise Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan soruşturmalar oluşturuyor.

İPA'dan çarpıcı araştırma: İstanbul'un yarısı kredi kartı borcunu ödeyemiyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 13:27

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi Ocak 2025 Raporu’nu yayımladı.

İstanbulluların ocak ayındaki gündemi, ekonomik sıkıntılar ve Bolu’daki Kartalkaya’daki otelde gerçekleşen yangın faciasıydı.

Katılımcıların ülke gündemindeki en önemli konu, yüzde 59,2 oranıyla Bolu’daki yangın faciası oldu. İstanbul gündeminde ise yüzde 43,7 ile Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalar ve yüzde 39,1 ile sahte içki kaynaklı ölümler ön planda yer aldı.

İSTANBUL’UN YARISI KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYOR

Katılımcıların yüzde 49,7’si, zor geçindiklerini belirtirken, yüzde 31,5’i ocak ayında borçlanmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yatırım yapabilenlerin ise yüzde 59,7’si altını tercih etti.

Araştırma, İstanbulluların yüzde 55,9’unun kredi kartı borcunu tam olarak ödeyemediğini ortaya koydu. Türkiye ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 17,5 oldu. Katılımcıların yüzde 31,5’i, kurumlardan ya da tanıdıklarından borç aldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 32,5’i, yalnızca kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiklerini ifade etti.

Ocak ayında, en çok tercih edilen alışveriş yerleri indirim marketleri ve semt pazarlarıydı. Katılımcıların yüzde 26,1’i, indirim marketlerini her zaman tercih ettiğini belirtirken, yüzde 23,6’sı semt pazarlarını tercih etti. Katılımcıların yüzde 75,5’i organik pazarlardan, yüzde 62,6’sı ise online marketlerden alışveriş yapmadığını belirtti.


Etiketler: #İPA #İstanbul #Ekrem İmamoğlu #kredi kartı

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