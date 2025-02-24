Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kendi isteğiyle işten ayrılınca kıdem tazminatı alınabilir mi? 7000 prim günü tamamlayanlar ne zaman kıdem tazminatına hak kazanır? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 11:06
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilme hakkı, belirli şartların sağlanması halinde geçerli. 7000 prim gününü tamamlayanlar, emeklilik koşullarını sağladıkları takdirde kıdem tazminatına hak kazanıyor.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışan ve 7000 prim gününü dolduran çalışanlar, kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilir. 

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Burada, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sosyal sigorta prim bildirimi yapılmış olması oldukça önemli.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN KOŞULLAR NELER?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş akdinin emeklilik nedeniyle sona ermesi ya da işverenin haklı bir sebep göstermeksizin feshetmesi gerekir. 

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Ayrıca, erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle iş akdini feshederse de kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir çalışan, kıdem tazminatını ancak iş akdini haklı bir sebeple feshederse alabilir. 

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Haklı bir neden olmaksızın iş akdini sonlandıran çalışanın, yaş dışındaki asgari emeklilik şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

EMEKLİLİK KOŞULLARI

İşçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için yaş dışındaki emeklilik koşulları şu şekilde:

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

8 Eylül 1999'dan Önce Sigortalı Olanlar:

  • 15 yıl sigortalılık süresi
  • 3600 prim günü
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 Arası Sigortalı Olanlar:

  • 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü
  • Veya sadece 7000 prim günü
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

30 Nisan 2008 Sonrası Sigortalı Olanlar:

  • 4600 ile 5400 prim günü arasında değişen süreler
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Sigortalı Çalışmaya 30 Nisan - 31 Aralık 2008 Arası Başlayanlar:

  • 4600 prim günü (her yıl 100 gün artar)
Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

KIDEM TAZMİNATI İÇİN ŞARTLAR

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalıysanız, ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi ya da sadece 7000 prim günü tamamlamalısınız.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

7000 prim günü tamamladığınızda, SGK'den kıdem tazminatı yazısı almanız gerekmektedir.

Kendi isteğiyle işten ayrılanlar dikkat: Kıdem tazminatı alabilirsiniz!

SGK yazısını aldıktan sonra işverene yazılı başvuru yaparak kıdem tazminatınızı talep edebilir ve iş akdini sonlandırabilirsiniz.

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