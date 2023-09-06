Enflasyon yüzde 9 açıklandı. O markanın eylül ayı fiyat listesi şaşkınlık yarattı
Dacia eylül ayı fiyat listesi yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre 2023 yılı temmuz ayında enflasyon yüzde 9.49, ağustos ayında yüzde 9.09 oldu.
Dacia modellerinin ağustos ayından sonraysa zamlanmadığı görüldü.
İşte 2023 Eylül Dacia fiyat listesi...
SANDERO FİYAT LİSTESİ
Essential Tce 90 bg CVT 890.000 ₺
SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ
Essential Stepway Tce 90 bg 874.000 ₺
Essential Stepway Eco-G 100 bg 908.000 ₺
Essential Stepway Tce 90 bg CVT 920.000 ₺
Expression Stepway Tce 90 bg CVT 971.000 ₺
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.001.000 ₺
DUSTER FİYAT LİSTESİ
Essential TCe 90 bg 985.000 ₺
Essential ECO-G 100 bg 1.028.000 ₺
Expression ECO- G 100 bg 1.043.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.082.000 ₺
Essential TCe 150 bg EDC 1.084.000 ₺
Essential TCe 150 bg 4x4 1.155.000 ₺
Journey TCe 150 bg EDC 1.176.000 ₺
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.245.000 ₺
Extreme TCe 150 bg EDC 1.212.000 ₺
SPRING FİYAT LİSTESİ
Extreme Electric 65 bg 969.000 ₺
JOGGER FİYAT LİSTESİ
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.034.000 ₺
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.048.000 ₺
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.054.000 ₺
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.069.000 ₺
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.105.000 ₺
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.120.000 ₺
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