İşte en çok satılan otomobil modeli! Sürpriz sonuç...
Volkswagen'in 2023 yılı içinde Avrupa'da en çok satılan modeli belli oldu.
Piyasa analistlerinin yaptığı araştırmalar 2023'ün ilk yarısında Avrupa'da Volkswagen modelleri arasında en çok T-Roc'un satıldığını ortaya çıkardı.
Ayrıca T-Roc temmuz ayında Avrupa genelinde en popüler otomobil oldu.
Bu yılın şu ana kadar geçen sürecinde, kompakt crossover olan T-Roc, tüketicilerin daha yüksek olan araçları daha cazip bulması nedeniyle özellikle Golf müşterilerini kendine çekmiş gibi görünüyor.
Zira Golf en çok satılan VW modelleri listesinde 10. sırada yer buldu.
YENİ NESİL T-ROC
Volkswagen'in T-Roc'un bu başarısına Avrupa'da satılan üstü açılır versiyonunun da katkı verdiğini unutmamak gerekiyor.
2022'de 231 bin T-Roc üreten VW'nin, ikinci nesil model üzerinde çalıştığı da biliniyor. Yeni T-Roc'un, bu hafta tanıtılan Passat ile birlikte şirketin benzinli motorlu son otomobillerinden biri olacağı da açıklandı.
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