İşte en çok satılan otomobil modeli! Sürpriz sonuç...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:10

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:10

Piyasa analistlerinin yaptığı araştırmalar 2023'ün ilk yarısında Avrupa'da Volkswagen modelleri arasında en çok T-Roc'un satıldığını ortaya çıkardı.

Ayrıca T-Roc temmuz ayında Avrupa genelinde en popüler otomobil oldu.

Bu yılın şu ana kadar geçen sürecinde, kompakt crossover olan T-Roc, tüketicilerin daha yüksek olan araçları daha cazip bulması nedeniyle özellikle Golf müşterilerini kendine çekmiş gibi görünüyor.

Zira Golf en çok satılan VW modelleri listesinde 10. sırada yer buldu.

YENİ NESİL T-ROC

Volkswagen'in T-Roc'un bu başarısına Avrupa'da satılan üstü açılır versiyonunun da katkı verdiğini unutmamak gerekiyor.

2022'de 231 bin T-Roc üreten VW'nin, ikinci nesil model üzerinde çalıştığı da biliniyor. Yeni T-Roc'un, bu hafta tanıtılan Passat ile birlikte şirketin benzinli motorlu son otomobillerinden biri olacağı da açıklandı.