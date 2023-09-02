TOGG'un ağustos satışlarında sürpriz sonuç! Rakamlar ortaya çıkardı...

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:31

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:31

TOGG'dan T10X teslimatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Şirketin, ağustos ayında 1.965 adet T10X teslim ettiği açıklandı. Böylelikle TOGG'un bugüne dek yaptığı teslimat sayısı 3.400'e ulaşmış oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ağustos ayının başında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun (TOGG), 1 Ağustos 2023 tarihine kadar olan süreçte 1.435 adet T10X teslimatı yaptığını açıklamıştı.

Temmuz ayında 627 teslimat yapan Togg, ağustos ayının tamamında ise 1.965 adet Togg T10X teslim etti.

Yapılan açıklamalarla TOGG'un üretim hızının oldukça yükseldiği anlaşılırken, yıl sonu için belirlenen 28 bin adetlik üretimin yakalanması üzerine endişelerse sürüyor.