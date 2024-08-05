Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.
Böylece ağustos ayı konut kira artış oranı da belli oldu.
Bilindiği üzere kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.
Ev sahipleri ağustos ayında yüzde 65,93 oranında kira zammı yapabilecek.
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