Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2024 Pazartesi, 10:25
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

Buna göre, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

Böylece ağustos ayı konut kira artış oranı da belli oldu. 

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

Bilindiği üzere kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut kira zam oranı belli oldu

Ev sahipleri ağustos ayında yüzde 65,93 oranında kira zammı yapabilecek.

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