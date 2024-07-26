Turizm amaçlı kiralık daireler için yasa çıktı ama uygulamada görülmüyor

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Turizmde bu yıl işlerin kötü gittiğine ilişkin haberler artarken “Turist geliyor ama oteller neden boş” sorularına yanıt aranıyor. Turistin günlük kiralık evlere yöneldiği söylemleri yükselirken önceki gün Trabzonlu turizmcilerden kamuya denetim tepkisi geldi. Turizm sektöründe sıkça tartışılan ve kamuoyunda Airbnb yasası olarak bilinen Turizm Yasası’nın uygulanmadığından yakınan Trabzonlu otelciler binalarına “Trabzon’da turizmin geleceği için Turizm Kanunu uygulansın” yazılı pankartlar astı.

Yasa ile günlük kiralanan evler ve turizm amaçlı kullanılan işletmeler denetlenecek, cezalar kesilecek gerekli uygunluğu sağlamayanlar kapatılacaktı. Yasanın yürürlüğe girmesinin üstünden yedi ay geçmesine rağmen turizmci bu işletmelerin denetlenmediğini ve kapatılmadığını söylüyor. Trabzon Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Aksu, konuyla ilgili olarak resmi kurumlara başvurularından çözüm alamayınca böyle bir eyleme gittiklerini söyledi.

MÜŞTERİNİN YÜZDE 35’İ

Aksu, “Trabzon’un resmi yatak kapasitesi 25 bin, kayıtdışı ile 85 bini buluyor. Büyük bir vergi kaybı ve haksız rekabet var. Ayrıca gelen turist buralarda mağduriyet yaşadığı için bir daha gelmiyor. Bu yüzden Trabzon’a gelen turistin kalitesi düştü çünkü kaçak oteller ve günlük kiralık evler denetlenmedi. Turist burada birçok kötü muamele ile karşılaştı” dedi.

Yasanın uygulanmadığını söyleyen bir diğer isim de Küçük Otelciler Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu oldu. Ustaoğlu, “Müşterimizin yaklaşık yüzde 35’i buralara gidiyor ve kayıtdışı konaklıyor. Şikâyet usulü yapılıyor denetimler doğal olarak yetersiz” dedi.

Genel olarak yasanın olumlu sonuçlar yarattığını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise “Bölgesel olarak denetimlerin yetersiz kalması sıkıntılara neden olabiliyor. Yerel yönetimlerin de kayıt dışı çalışanlara yönelik daha titizlikle hareket etmesini bekliyoruz” diye konuştu.