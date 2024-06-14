Evlenecek çiftler dikkat... Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme!

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2024 Cuma, 12:12
Evlenecek çiftler dikkat... Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Evlenecek çiftler dikkat... Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme!

Bakan Göktaş, faizsiz evlilik kredisi ödemelerinin ne zaman başlayacağını da duyurdu.

Evlenecek çiftler dikkat... Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme!

Buna göre, faizsiz evlilik kredisi olarak bilinen Aile ve Gençlik Fonu ikinci etap ödemeleri başlıyor. 

Evlenecek çiftler dikkat... Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada 1203 çifte 180 milyon 450 Bin lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

Evlenecek çiftler dikkat... Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme!

Bakan Göktaş ödemelerin bayram sebebiyle öne alındığını ifade ederek şunları söyledi:

"İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikâhlarını gerçekleştiren bin 203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacağız.”

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