EYT bekleyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olabilirsiniz
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi.
İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor. EYT konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor. Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.
Staj, çıraklık sürelerinin de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini isteyen staj mağdurları bu sayede EYT ile birlikte emekli olmanın yolunu arıyor. Lise ve üniversite döneminde yapılan stajlarda kısa vadeli sigorta primleri ödeniyor. Staj döneminde kişilerin emekli olmasını sağlayan uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmıyor. Binlerce kişi de stajın da sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep ediyor.
Haber Global'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun EYT düzenlemesinin hayata geçirilse bile ilk etapta herkesin emekli olamayacağının altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:
“Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müracaatta bulunurlarsa 700-800 bin kişi hemen emekli olabilir."
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