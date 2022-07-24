EYT bekleyenler dikkat! Bu ayrıntıyı gözden kaçırmış olabilirsiniz

"Diğerleri ise prim günlerini tamamladığı zaman kademeli olarak emekli olacak. Yasa çıksa bile hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çıraklarda da EYT’liler var.

Yani yasa çıksa bile herkesin emekli olması mümkün değil. Bu, organik olarak 10 yıla yayılır."