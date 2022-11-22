EYT ile ilgili merak edilenler.... Kimler kapsama giriyor?

Soru: 9/5/1975 doğumluyum. 1989/Kasım ayında çalışmaya başladım. Daha sonra değişik yerlerde sigortalı çalışmalarım mevcut. 2015 yılından beri Bağ-Kur’luyum. Toplamda 4800 günüm var. Ben bu yasadan nasıl yararlanırım? Musa B.

2015 yılından beri Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmanız nedeniyle, 2829 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince emeklilik koşullarınız Bağ-Kur kapsamında değerlendirilir. İlk defa çalışmaya başladığınız tarih, 8/9/1999 tarihinden önce olduğundan emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemeden yararlanırsınız. Anılan çalışmada emeklilik yaş haddinin kaldırılması durumunda toplamda 5400 (kısmi yaşlılık aylığı) veya 9000 prim gün sayısını tamamlamanız halinde emekli olursunuz.