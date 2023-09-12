EYT'de 6 aydır maaş bağlanmayanlar dikkat! Eksik prim, tescil sorunu...

EYT'den yararlanmak için hem internetten, hem posta yoluyla, hem de doğrudan SGK merkezleri olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor.

Yılı ve primi dolmayanların başvuruları kabul edilmiyor. SGK'ye olan borçlar yatırılmadığı sürece emeklilik işlemi yapılamıyor.