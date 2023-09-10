'Uçak' iddiası gündem olmuştu... Cüneyt Özdemir parasıyla konuşulan Dilan Polat'ı yerden yere vurdu: 'Zenginlik pornografisi...'

Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:22

Güncelleme: 10.09.2023 - 09:22

Kendi isteğiyle hayatının her detayını ve lüks içindeki yaşantısını paylaşan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmüyor.

Polat ailesinin zenginliklerinin kaynağı bilinmezken, Dilan Polat güzellik merkezleri olduğunu ve eşinin ticaretle uğraştığını ileri sürmüştü.

UÇAK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Önceki gün çocuklarının Ferrari araca binmek istemediğiyle ilgili haberlere konu olan çift bugün de "Engin Polat eşi Dilan Polat'a uçak aldı" haberleriyle gündeme geldi.

Ancak özel uçak ve jet fiyatlarını bilen sosyal medya kullanıcıları paranın kaynağını sorgulamaya başladı. Kısa sürede gündem olan konuya tanınmış isimler ve gazeteciler de dahil olunca Polat ailesinden kısa sürede yalanlama geldi.

"UÇAĞI ALMADIK, KİRALADIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Engin Polat, kalabalık bir işletmenin havuzunun başında çektiği bir video ile uçak almadıklarını, sadece kiraladıklarını açıkladı.

CÜNEYT ÖZDEMİR’DEN SERT ELEŞTİRİ

Uçak iddialarının ardından Dilat Polat da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uçağı sadece kiraladıklarını ancak ‘isteseler satın da alabileceklerini’ söyleyen Polat, “Bizim paramız yine züğürtlerin çenesini yormuş” diye konuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Polat’ın bu paylaşımına sert tepki gösterdi.

"Biraz önce Instagram'da bir story'de 'Benim param siz züğürtlerin çenesini yordu' diyerek kendisini izleyenlere tüküren bir fenomen gördüm" diyerek sinirlenen Özdemir paylaşımında şunları yazdı:

"Türkiye gibi ekonomik krizin ortasında, neredeyse bir survivor yarışmasındaymış gibi milyonlarca insanın var olma mücadelesi verdiği bir ülkede lüks arabaları, uçakları teşhir etmenin adı sonradan görmelik de değil 'zenginlik pornografisidir'. Ülkenin yarısı asgari ücrete mahkum olmuşken buna tepki gösteren insanları 'züğürtler' olarak aşağılayıp suratlarına tükürmenin adı nedir onu (ilk kez gördüğüm için) bilemiyorum. Milyonları milyarları olan çok insan tanıdım ama bu seviyeye ilk kez tanık oluyorum. Zenginlik para kazanmak değil onu harcamayı bilmektir!

Son bir hatırlatma, bugün 'züğürtler' deyip, o suratlarına tükürdüğünüz insanlar sayesinde bu paraları kazandınız, umarım birgün tersine tanık olmazsınız!"