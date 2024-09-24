Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen yurttaşlar riski düşük olduğu için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken bankalar mevduat faiz oranlarında değişiklik yapabiliyor. Peki hangi bankanın faiz oranı daha yüksek? 500 bin liraya 32 gün sonunda en yüksek faiz kazancını sağlayan banka hangisi? Vade sonunda 500 bin TL ne kadar oluyor? 24 Eylül 2024 itibarıyla bankaların mevduat faizlerindeki son durum...

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2024 Salı, 16:23
Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Nisan 2024’te yüksek seviyelere çıkan mevduat faizleri, sonraki aylarda kademeli olarak azalmaya başladı. 24 Eylül itibarıyla yurttaşlar bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının, tüketici kredisi faiz oranlarını düşürebileceği öngörülüyor.

Peki tüketici kredisi faiz oranları azalırken, bankaların mevduat faiz oranları ne durumda? Hangi banka ne kadar faiz veriyor ve 500 bin liranın getirisi ne kadar? 

İşte bankaların faiz oranları:

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 17 bin 387 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

GARANTİ (E-Vadeli Hesap)  

Faiz Oranı: Yüzde 48  

Net Kazanç: 19 bin 409 TL  

Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL  

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

VAKIFBANK (Tanışma Faizi Kampanyası)

Faiz Oranı: Yüzde 50  

Net Kazanç: 20 bin 218 TL  

Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL  

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

TEB (Marifetli Hesap)  

Faiz Oranı: Yüzde 54  

Net Kazanç: 21 bin 836 TL  

Vade Sonu Tutar: 521 bin 836 TL  

 

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42  

Net Kazanç: 18 bin 360 TL  

Vade Sonu Tutar: 518 bin 360 TL 

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

İŞ BANKASI  

Faiz Oranı: Yüzde 42  

Net Kazanç: 16 bin 30 TL  

Vade Sonu Tutar: 516 bin 30 TL 

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

AKBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 40  

Net Kazanç: 15 bin 669 TL  

Vade Sonu Tutar: 515 bin 669 TL

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

ODEABANK (Yeni Vadeli Mevduat)  

Faiz Oranı: Yüzde 48  

Net Kazanç: 19 bin 409 TL  

Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

FİBABANK (Kiraz Hesap)  

Faiz Oranı: Yüzde 52  

Net Kazanç: 21 bin 27 TL  

Vade Sonu Tutar: 521 bin 27 TL  

Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

ALTERNATİF BANK (VOV Hesap)  

Faiz Oranı: Yüzde 53  

Net Kazanç: 21 bin 431 TL  

Vade Sonu Tutar: 521 bin 431 TL  

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