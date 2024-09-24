Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Nisan 2024’te yüksek seviyelere çıkan mevduat faizleri, sonraki aylarda kademeli olarak azalmaya başladı. 24 Eylül itibarıyla yurttaşlar bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının, tüketici kredisi faiz oranlarını düşürebileceği öngörülüyor.

Peki tüketici kredisi faiz oranları azalırken, bankaların mevduat faiz oranları ne durumda? Hangi banka ne kadar faiz veriyor ve 500 bin liranın getirisi ne kadar?

İşte bankaların faiz oranları: