Faiz oranlarında son durum: 500 bin liranın getirisi belli oldu! En yüksek faiz veren bankalar hangileri?
Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen yurttaşlar riski düşük olduğu için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken bankalar mevduat faiz oranlarında değişiklik yapabiliyor. Peki hangi bankanın faiz oranı daha yüksek? 500 bin liraya 32 gün sonunda en yüksek faiz kazancını sağlayan banka hangisi? Vade sonunda 500 bin TL ne kadar oluyor? 24 Eylül 2024 itibarıyla bankaların mevduat faizlerindeki son durum...
Nisan 2024’te yüksek seviyelere çıkan mevduat faizleri, sonraki aylarda kademeli olarak azalmaya başladı. 24 Eylül itibarıyla yurttaşlar bankaların güncel mevduat faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının, tüketici kredisi faiz oranlarını düşürebileceği öngörülüyor.
Peki tüketici kredisi faiz oranları azalırken, bankaların mevduat faiz oranları ne durumda? Hangi banka ne kadar faiz veriyor ve 500 bin liranın getirisi ne kadar?
İşte bankaların faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 17 bin 387 TL
Vade Sonu Tutar: 517 bin 387 TL
GARANTİ (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL
VAKIFBANK (Tanışma Faizi Kampanyası)
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 20 bin 218 TL
Vade Sonu Tutar: 520 bin 218 TL
TEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 54
Net Kazanç: 21 bin 836 TL
Vade Sonu Tutar: 521 bin 836 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 18 bin 360 TL
Vade Sonu Tutar: 518 bin 360 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 16 bin 30 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 30 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 15 bin 669 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 669 TL
ODEABANK (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 19 bin 409 TL
Vade Sonu Tutar: 519 bin 409 TL
FİBABANK (Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 52
Net Kazanç: 21 bin 27 TL
Vade Sonu Tutar: 521 bin 27 TL
ALTERNATİF BANK (VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 53
Net Kazanç: 21 bin 431 TL
Vade Sonu Tutar: 521 bin 431 TL
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