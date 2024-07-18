Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2024 Perşembe, 09:49
Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

İşte banka banka mevduat faizi oranları;

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Denizbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 110 bin 900 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Yapı Kredi

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 39

Vade Sonu Tutar: 108 bin 870 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 109 bin 780 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Garanti

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 36,50

Vade Sonu Tutar: 108 bin 480 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

İş Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 42

Vade Sonu Tutar: 109 bin 570 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

ING 

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 110 bin 050 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

QNB Finansbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 38,25

Vade Sonu Tutar: 108 bin 890 TL

Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Akbank

Mevduat tutarı: 100 bin TL

Vade: 90 gün 

Faiz: Yüzde 38 

Vade Sonu Tutar: 108 bin 650 TL

faiz Mevduat faizi

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