Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

İşte banka banka mevduat faizi oranları;