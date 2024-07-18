Merkez Bankası'ndan mevduat hamlesi! İşte 100 bin TL'nin banka banka faiz getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlarına devam etti.
TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.
Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.
İşte banka banka mevduat faizi oranları;
Denizbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 110 bin 900 TL
Yapı Kredi
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 39
Vade Sonu Tutar: 108 bin 870 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 43
Vade Sonu Tutar: 109 bin 780 TL
Garanti
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 36,50
Vade Sonu Tutar: 108 bin 480 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 42
Vade Sonu Tutar: 109 bin 570 TL
ING
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 52
Vade Sonu Tutar: 110 bin 050 TL
QNB Finansbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 38,25
Vade Sonu Tutar: 108 bin 890 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 100 bin TL
Vade: 90 gün
Faiz: Yüzde 38
Vade Sonu Tutar: 108 bin 650 TL
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