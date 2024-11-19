Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Faizsiz kredi kampanyaları ile bankaların yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında müşterilere özel düzenlenen faizsiz kredi fırsatları dikkat çekiyor. 55 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri sunan bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Özellikle 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi kampanyaları, müşterilerin hesaplarına hızlı bir nakit akışı imkanı sunuyor. Peki, hangi bankalar 0 faizli kredi sağlıyor? İşte detaylar: