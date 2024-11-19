Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Bankaların müşterilere özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları hız kazandı. Faizsiz kredide verilen tutarlar da belli oldu. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve kredi tutarları...

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 15:17
Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

AKBANK

6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL fırsat sağlıyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

Faizsiz kredi kampanyaları ile bankaların yarışı hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında müşterilere özel düzenlenen faizsiz kredi fırsatları dikkat çekiyor. 55 bin TL'ye kadar kredi seçenekleri sunan bankalar, vatandaşların nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Özellikle 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi kampanyaları, müşterilerin hesaplarına hızlı bir nakit akışı imkanı sunuyor. Peki, hangi bankalar 0 faizli kredi sağlıyor? İşte detaylar:

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ

Bankalar, 20 bin TL’den başlayarak 55 bin TL’ye kadar değişen tutarlarda faizsiz kredi kampanyaları sunuyor.

İşte güncel liste:

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

ENPARA

Yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 35 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

QNB FİNANSBANK

6 ay vadeli 20 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizle kredi sunuyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

GARANTI BBVA

6 ay vadeli 20 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanıyla toplamda 45 bin TL’ye kadar destek sunuyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

İŞ BANKASI

0 faizle 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 30 bin TL’ye kadar ek hesap imkanı veriyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

TEB

6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans ile toplamda 50 bin TL kredi imkanı sağlıyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

DENIZBANK

6 ay vadeli 10 bin TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

ON DIJITAL BANKACILIK

3 ay vadeli 15 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 0,99 faiz oranıyla 35 bin TL ek hesap imkanı veriyor.

Kasım ayında faizsiz kredi fırsatları: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

KAMPANYALAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Bankalar, müşterilerine uygun çözümler sunarak piyasada rekabeti artırıyor. Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenler, bankaların şubelerine başvurabilir ya da dijital platformları kullanabilir. Bu kampanyalar, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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