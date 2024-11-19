DFSK'den takas ve kredi kampanyası: Takas desteği, sıfır faizli kredi! İşte DFSK fiyatları...
DFSK, hem binek hem de ticari modelleri için kredi ve takas kampanyası başlattı. DFSK modellerine ait fiyatlar 785 bin TL'den başlıyor...
DFSK KAMPANYALARI
DFSK'den yapılan açıklamaya göre, ay sonuna kadar devam edecek kampanyada, sportif tasarımlarıyla dikkati çeken yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug in hibrit E5 modellerinde 200 bin liraya kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken 50 bin lira takas desteği de veriliyor.
Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin liradan, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin liradan ve E5 modeli de 2 milyon 240 bin liradan başlayan peşin fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor.
DFSK ELEKTRİKLİ MODELLER
Elektrikli ticari ürün gamının da dahil olduğu kampanyada, 1,5 litrelik benzinli motora sahip tek kabin kamyonet Porter 1, çift kabin kamyonet Porter 2, elektrikli kamyonet e-Porter ve NEDC'ye göre 300 kilometrelik menzil sunan yeni nesil elektrikli panelvan E-COM 5, 500 bin liralık kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faizle satışa sunuluyor.
E-Com 5 modeli hariç tüm ticari araçlarda 50 bin liralık takas desteği uygulanırken e-Com 5'e özel 100 bin lira takas desteği imkânı bulunuyor.
DFSK TİCARİ ARÇ FİYATLARI
DFSK Porter 1 785 bin liradan, Porter 2 840 bin liradan, e-Porter 1 milyon 260 bin liradan ve e-Com 5 de 1 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor.
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