DFSK'den takas ve kredi kampanyası: Takas desteği, sıfır faizli kredi! İşte DFSK fiyatları...

DFSK KAMPANYALARI

DFSK'den yapılan açıklamaya göre, ay sonuna kadar devam edecek kampanyada, sportif tasarımlarıyla dikkati çeken yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug in hibrit E5 modellerinde 200 bin liraya kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken 50 bin lira takas desteği de veriliyor.