Fed haftasında en çok değer kaybeden para birimleri

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00
<p>ABD Merkez Bankası (Fed), 21 Eylül'de politika faizini <strong>75 baz puan</strong> artırarak<strong> yüzde 3-3,25</strong> aralığına yükseltti.</p> <p>Fed faiz kararı haftasında en çok değer kaybeden para birimlerini sizin için derledik.</p> <p><em><strong>İşte gelişmekte olan bazı ülkelerin dolar karşısında ne kadar değer kaybettiler...</strong></em></p>

ABD Merkez Bankası (Fed), 21 Eylül'de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti.

Fed faiz kararı haftasında en çok değer kaybeden para birimlerini sizin için derledik.

İşte gelişmekte olan bazı ülkelerin dolar karşısında ne kadar değer kaybettiler...

<p><strong>ŞİLİ PESOSU:</strong> <em>Eksiyüzde 2.22</em></p>

ŞİLİ PESOSU: Eksiyüzde 2.22

<p><strong>BULGAR LEVASI:</strong> <em>Eksiyüzde 2.17</em></p>

BULGAR LEVASI: Eksiyüzde 2.17

<p><strong>ÇİN YUANI: </strong><em>Eksi yüzde 1.69</em></p>

ÇİN YUANI: Eksi yüzde 1.69

<p><strong>FİLİPİN PESOSU: </strong><em>Eksi yüzde 1.68</em></p>

FİLİPİN PESOSU: Eksi yüzde 1.68

<p><strong>GÜNEY KORE WONU: </strong><em>Eksi yüzde 1.48</em></p>

GÜNEY KORE WONU: Eksi yüzde 1.48

<p><strong>HİNDİSTAN RUPİSİ:</strong> <em>Eksi yüzde 1.48</em></p>

HİNDİSTAN RUPİSİ: Eksi yüzde 1.48

<p><strong>ARJANTİN PESOSU:</strong> <em>Eksi yüzde 1.14</em></p>

ARJANTİN PESOSU: Eksi yüzde 1.14

<p><strong>TAYVAN DOLARI:</strong> <em>Eksi yüzde 1.18</em></p>

TAYVAN DOLARI: Eksi yüzde 1.18

<p><strong>TÜRK LİRASI:</strong> <em>Eksi yüzde 0.77</em></p>

TÜRK LİRASI: Eksi yüzde 0.77

fed Fed faiz kararı türk lirası Gelişmekte olan ülkeler

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