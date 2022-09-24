Fed haftasında en çok değer kaybeden para birimleri

ABD Merkez Bankası (Fed), 21 Eylül'de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti.

Fed faiz kararı haftasında en çok değer kaybeden para birimlerini sizin için derledik.

İşte gelişmekte olan bazı ülkelerin dolar karşısında ne kadar değer kaybettiler...