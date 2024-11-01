Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!

Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!
cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2024 Cuma, 13:18
Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!

Türkiye'den yurtdışına ihraç edilen antep fıstıklarıyla ilgili korkutucu haber geldi. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF tarafından yayımlanan 2024.8085 no'lu bildirime göre ihraç edilen antep fıstıkları sınırdan geri dönmeye devam ediyor. 

Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!

AFLATOKSİN TESPİT EDİLDİ

İtalya'ya ihraç edilmek istenen antep fıstıklarında izin verilen Aflatoksin oranının 2 ila 3 katı tespit edildi. Bu durum pazarlarda ve marketlerde ucuzlayan antep fıstıklarına dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!

TÜRKİYE EN ÇOK GERİ ÇEVRİLEN ÜLKE

X'ten Denetle'de yer alan habere göre, fiyat düşüşünün arkasında Avrupa'nın sıkı denetimleri var. Avrupa Birliği, küflenmiş tarım ürünlerinde bulunan ve kanserojen etkisi olan aflatoksin içeren ürünleri geri çeviriyor. Türkiye, 2024'ün ilk 8 ayında ürünleri en çok geri çevrilen ülke konumunda.

Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!

TÜKETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

İade edilen ürünlerin akıbeti merak konusu olurken her şeyin zamlandığı bir dönemde ucuzlayan antep fıstıklarının, Avrupa Birliği'nin geri çevirdiği ürünlerin bazı ülkelerde piyasaya sürüldüğü iddialarıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Bu nedenle tüketicilerin dikkatli olmaları gerekiyor.

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