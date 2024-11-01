Fiyatı ucuzlayan antep fıstığıyla ilgili şok eden iddia!

TÜRKİYE EN ÇOK GERİ ÇEVRİLEN ÜLKE

X'ten Denetle'de yer alan habere göre, fiyat düşüşünün arkasında Avrupa'nın sıkı denetimleri var. Avrupa Birliği, küflenmiş tarım ürünlerinde bulunan ve kanserojen etkisi olan aflatoksin içeren ürünleri geri çeviriyor. Türkiye, 2024'ün ilk 8 ayında ürünleri en çok geri çevrilen ülke konumunda.