Gözler asgari ücret açıklamasında: Asgari ücret 9 bin lira olur mu?

Milyonlarca çalışanın sonucunu beklediği asgari ücret sürecinde sona gelindi. Bu yıl süreç yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri dolayısıyla kamuoyunun gündeminde önceki senelere göre daha fazla öne çıktı.

Asgari ücretin kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesinin temel nedenlerinden biri de asgari ücretlilerin çalışanlar arasındaki payının yüksek olması oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve DİSK-AR verilerine göre Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50 seviyesinde oldu.

Asgari ücret sürecinin başlarında işçi kesimini temsil eden Türk-İş cephesinden gelen kırmızı çizginin 7 bin 785 TL olduğu açıklaması tartışmalara yol açarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söylemesi de sürecin önemli gelişmelerinden biri oldu.