Gözler asgari ücret açıklamasında: Asgari ücret 9 bin lira olur mu?
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin açıklamanın bugün gelmesi bekleniyor.
Asgari ücretle ilgili olası zam senaryoları neler? İşverene maliyet ne olacak? İşte ayrıntılar...
AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" demişti.
Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama da grup toplantısının ardından yapmıştı. Türk-İş'in 9 bin lira olan teklifiyle ilgili Erdoğan, "Öyle herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfedir. Bunların hepsini bir düşüneceğiz" diye konuşmuştu.
Milyonlarca çalışanın sonucunu beklediği asgari ücret sürecinde sona gelindi. Bu yıl süreç yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri dolayısıyla kamuoyunun gündeminde önceki senelere göre daha fazla öne çıktı.
Asgari ücretin kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesinin temel nedenlerinden biri de asgari ücretlilerin çalışanlar arasındaki payının yüksek olması oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve DİSK-AR verilerine göre Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50 seviyesinde oldu.
Asgari ücret sürecinin başlarında işçi kesimini temsil eden Türk-İş cephesinden gelen kırmızı çizginin 7 bin 785 TL olduğu açıklaması tartışmalara yol açarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söylemesi de sürecin önemli gelişmelerinden biri oldu.
Dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Bir saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
ÜÇ TOPLANTIDAN UZLAŞMA ÇIKMADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya gelmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.
Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıkladı.
Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" dedi.
İŞVEREN TARAFI NE TALEP EDİYOR?
İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.
Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.
Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor.
İşte olası senaryolara göre kalem kalem hesabı...
YÜZDE 45 ZAM
İlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.
Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.
YÜZDE 50 ZAM
İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.
Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.
YÜZDE 55 ZAM
Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.
Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.
YÜZDE 60 ZAM
Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.
Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.
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