Türk-İş 9 bin lira rest çekti: Erdoğan'ın 2023 asgari ücret rakamını bugün açıklaması bekleniyor

22 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Yeni yıla ilişkin asgari ücret tartışmaları, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında yaptığı konuşmayla farklı bir evreye girdi.

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ile görüşeceğini ve yarın (bugün) yeni asgari ücretin açıklanacağını belirten Erdoğan, toplantı çıkışında ise Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı sonrası “9 bin liranın altındaki rakama imza atmayacakları” şeklindeki açıklamasının anımsatılması üzerine “Bakanımla, İşveren Sendikası başkanıyla konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın bu açıklamasının üzerinde “soğuk duş” etkisi yarattığı Türk-İş yönetimi yorum yapmazken 9 bin lira talebinin kabul edilmeyeceği izlenimi oluştu.

‘8 BİN 200’ KULİSİ

Erdoğan’ın işveren sendikasını işaret etmesi de hükümetin rakamı oyçokluğuyla belirleyeceği şeklinde yorumlandı. AKP kulislerinde önceki gün ücret için 8 bin 750 lira konuşulurken Erdoğan’ın açıklaması sonrası bu kez 8 bin 200 lira dile getirilmeye başlandı.

Bu tür gelişmeler yaşanırken işveren kesiminin 8 bin 750, hatta 9 bin liraya “evet” diyebileceği, ancak bunun için mutlaka asgari ücret desteği ve teşviklerin artırılmasını talep ettiği öğrenildi. Halen asgari ücretli işçi başına işverenlere 100 lira destek veriliyor. Kulislerde şu senaryolar var:

- Teşvik artırılır. İşverenler de rakamı kabul eder. Üçlü mutabakatla imzalanır.

- Destekteki artış düşük tutulur. Rakam daha düşük belirlenir. İşçi tarafı karara muhalif kalır. Hükümet ile işveren yeni asgari ücreti belirlemiş olur.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle taraflar bir noktada uzlaşır. Karar üçlü mutabakatla çıkar.

İŞSİZLİK FONU DEVREDE

İşverene asgari ücret desteği verilirse kaynak büyük olasılıkla İşsizlik Sigortası Fonu olacak. 9 Aralık itibarıyla fon varlığı 119.5 milyar TL. İşveren kesimi fona yüzde 2 destek verdiğine işaret ederek fondan yararlanma taleplerini zaman zaman dile getiriyor.