Gözler asgari ücrete kilitlendi... Bakan Bilgin'den dikkat çeken paylaşım

22 Aralık 2022 Perşembe, 07:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, milyonların merakla beklediği asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin net tarih vermişti. "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, "Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" demişti.

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken dün akşam saatlerinde Erdoğan, Saray'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ise dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bilgin sosyal medya hesabından, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki dosya: Asgari ücrete azami fedakârlık" dedi.