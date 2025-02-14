Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

Altın fiyatları yeni bir zirveye ulaşırken, ons altın tarihi seviyeleri test etmeye devam ediyor. ABD'deki ekonomik veriler ve doların güçlenmesi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Türkiye'de ise gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı.

Haber Merkezi
14 Şubat 2025 Cuma, 12:08
Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

Ons altın yeni yılda tarihi zirvesini 8 kez test ederken, yükselişlerinde ona eşlik eden gram altın ise son rekoruna bugün imza attı.

Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

ABD'DEKİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

ABD’de açıklanan enflasyon ve üretici fiyatları verisinin beklentileri aşması, Fed’in faiz indirimine gitmeyeceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi. 

Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

Güçlü dolar karşısında değer kaybeden altın, piyasalardaki belirsizlik ve Trump yönetiminin yarattığı risk algısıyla yükselişini sürdürdü. 

Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları bugün yeni bir rekora imza attı.

Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Türkiye'de doların 36,20 TL'yi aşarak yeni zirvesine çıkması gram altın fiyatlarını da etkiledi. Türkiye'de altının gram fiyatı 3 bin 418 TL'ye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Gram altında yeni rekor: Altın fiyatları yeniden zirveyi zorluyor!

Ons altın ise 2 bin 932 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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