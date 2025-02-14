Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...

Haber Merkezi
14 Şubat 2025 Cuma, 09:46
Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Şubat 2025 Cuma...

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

YATIRIMCILAR 'GÜVENLİ LİMAN'A YÖNELİYOR

ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının yarattığı tedirginlik yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor. Trump'ın küresel bir ticaret savaşı endişelerini körükleyen adımları ons altını yedinci haftalık kazancını elde etmeye yönlendiriyor.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Ons altın bu sabah 2 bin 933 dolara kadar yükseldi, ancak şu sıralarda dünkü kapanışına yakın, 2 bin 924 dolardan işlem görüyor. Analistler, ons altının yeni rekor seviyeleri deneyebilmesi için ilk direnç olarak 2 bin 939 doları gösteriyorlar. Buranın aşılması halinde 2 bin 971 dolara kadar bir hareketin olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 2 bin 919 ve 2 bin 899 dolar seviyelerinde izleniyor.

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 404 TL

Çeyrek altın: 5 bin 670 TL

Cumhuriyet altını: 22 bin 586 TL

Ons altın: 2 bin 924 dolar

Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 11 bin 341 TL

Tam altın: 22 bin 379 TL

Gremse altın: 56 bin 119 TL

altın çeyrek altın gram altın Cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler