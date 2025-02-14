Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…
14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 14 Şubat 2025 Cuma...
YATIRIMCILAR 'GÜVENLİ LİMAN'A YÖNELİYOR
ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı gümrük vergisi politikalarının yarattığı tedirginlik yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam ediyor. Trump'ın küresel bir ticaret savaşı endişelerini körükleyen adımları ons altını yedinci haftalık kazancını elde etmeye yönlendiriyor.
Ons altın bu sabah 2 bin 933 dolara kadar yükseldi, ancak şu sıralarda dünkü kapanışına yakın, 2 bin 924 dolardan işlem görüyor. Analistler, ons altının yeni rekor seviyeleri deneyebilmesi için ilk direnç olarak 2 bin 939 doları gösteriyorlar. Buranın aşılması halinde 2 bin 971 dolara kadar bir hareketin olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 2 bin 919 ve 2 bin 899 dolar seviyelerinde izleniyor.
Gram altın: 3 bin 404 TL
Çeyrek altın: 5 bin 670 TL
Cumhuriyet altını: 22 bin 586 TL
Ons altın: 2 bin 924 dolar
Yarım altın: 11 bin 341 TL
Tam altın: 22 bin 379 TL
Gremse altın: 56 bin 119 TL
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