Altın fiyatları yeniden rekora koşuyor: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 14 Şubat 2025 Cuma altın fiyatları…

Ons altın bu sabah 2 bin 933 dolara kadar yükseldi, ancak şu sıralarda dünkü kapanışına yakın, 2 bin 924 dolardan işlem görüyor. Analistler, ons altının yeni rekor seviyeleri deneyebilmesi için ilk direnç olarak 2 bin 939 doları gösteriyorlar. Buranın aşılması halinde 2 bin 971 dolara kadar bir hareketin olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 2 bin 919 ve 2 bin 899 dolar seviyelerinde izleniyor.