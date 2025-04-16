Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…
16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Nisan 2025 Çarşamba...
YENİDEN TARİHİ ZİRVESİNDE
Jeopolitik gerilimlerin artması, ABD’nin ticaret politikaları ve merkez bankalarının rezerv tercihlerini değiştirmesi, altına olan ilgiyi hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de rekor düzeylere taşıdı. 2025 yılının başından bu yana altın fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.
Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Örneğin Goldman Sachs, 2025 sonunda ons altın fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, altına yönelik talebin hızla artmasına neden oluyor.
Altın fiyatları doların değer kaybetmesi, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı ve küresel büyümeye dair belirsizlikler nedeniyle bugün tarihi zirvesine ulaştı.
Spot altının ons fiyatı yeni işlem gününe rekor seviyeden başladı. Ons altın yüzde 1,62 yükselerek 3.283 dolara çıktı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1,4 değer kazanarak 3.286,30 dolara ulaştı.
GRAM ALTIN 4 BİN TL'NIN ÜZERİNE ÇIKTI
ABD’deki ons altın fiyatındaki artış Türkiye’de gram altının da yükselmesine yol açtı. Yeni güne yüzde 1,66 artışla başlayan gram altın, 4 bin 23 liraya kadar çıktı. 19 Mart 2025’te 4 bin 68 TL ile tarihi zirvesine ulaşmıştı.
DOLAR ZAYIFLIYOR ALTIN GÜÇLENİYOR
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların zayıflaması ve riskten kaçış eğiliminin sürmesi, altının lehine bir tablo oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu. Dolar endeksi yüzde 0,4 gerileyerek, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
ALTIN 2025’TE YÜZDE 24’TEN FAZLA ARTTI
GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Piyasadaki belirsizlik devam ettikçe, altın güçlü seyrini sürdürecek” dedi. 2025 başından bu yana altının değer kazancı yüzde 24’ü aştı.
ANZ Bank ise yıl sonu için ons altın tahminini 3 bin 600 dolara, 6 aylık beklentisini ise 3 bin 500 dolara revize etti. Banka analistleri, riskten kaçış kaynaklı alımların henüz tam olarak devreye girmediğini belirtti.
GÖZLER ABD VERİLERİNDE
Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD perakende satış verileri bulunuyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin durumu ve Fed’in olası faiz indirimlerine dair ipuçları sunacak. Piyasalarda yıl sonuna kadar toplamda 87 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyor.
DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM
Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 32,32 dolara yükselirken, platin yüzde 0,3 düşüşle 956,64 dolara geriledi. Paladyum ise 971,10 dolar seviyesinde sabit kaldı.
Gram altın: 4 bin 19 TL
Çeyrek altın: 6 bin 658 TL
Cumhuriyet altını: 26 bin 534 TL
Ons altın: 3 bin 281 dolar
Yarım altın: 13 bin 315 TL
Tam altın: 25 bin 966 TL
Gremse altın: 65 bin 116 TL
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