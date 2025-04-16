Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Haber Merkezi
16 Nisan 2025 Çarşamba, 09:38
Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne rekorla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 16 Nisan 2025 Çarşamba...

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

YENİDEN TARİHİ ZİRVESİNDE

Jeopolitik gerilimlerin artması, ABD’nin ticaret politikaları ve merkez bankalarının rezerv tercihlerini değiştirmesi, altına olan ilgiyi hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de rekor düzeylere taşıdı. 2025 yılının başından bu yana altın fiyatlarında dikkat çeken artışlar yaşandı.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Uzmanlara göre, yıl sonuna kadar yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Örneğin Goldman Sachs, 2025 sonunda ons altın fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, altına yönelik talebin hızla artmasına neden oluyor.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları doların değer kaybetmesi, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı ve küresel büyümeye dair belirsizlikler nedeniyle bugün tarihi zirvesine ulaştı.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Spot altının ons fiyatı yeni işlem gününe rekor seviyeden başladı. Ons altın yüzde 1,62 yükselerek 3.283 dolara çıktı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1,4 değer kazanarak 3.286,30 dolara ulaştı.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GRAM ALTIN 4 BİN TL'NIN ÜZERİNE ÇIKTI

ABD’deki ons altın fiyatındaki artış Türkiye’de gram altının da yükselmesine yol açtı. Yeni güne yüzde 1,66 artışla başlayan gram altın, 4 bin 23 liraya kadar çıktı. 19 Mart 2025’te 4 bin 68 TL ile tarihi zirvesine ulaşmıştı.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

DOLAR ZAYIFLIYOR ALTIN GÜÇLENİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Doların zayıflaması ve riskten kaçış eğiliminin sürmesi, altının lehine bir tablo oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu. Dolar endeksi yüzde 0,4 gerileyerek, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN 2025’TE YÜZDE 24’TEN FAZLA ARTTI

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Piyasadaki belirsizlik devam ettikçe, altın güçlü seyrini sürdürecek” dedi. 2025 başından bu yana altının değer kazancı yüzde 24’ü aştı.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ANZ Bank ise yıl sonu için ons altın tahminini 3 bin 600 dolara, 6 aylık beklentisini ise 3 bin 500 dolara revize etti. Banka analistleri, riskten kaçış kaynaklı alımların henüz tam olarak devreye girmediğini belirtti.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ABD perakende satış verileri bulunuyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin durumu ve Fed’in olası faiz indirimlerine dair ipuçları sunacak. Piyasalarda yıl sonuna kadar toplamda 87 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülüyor.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 0,1 artışla 32,32 dolara yükselirken, platin yüzde 0,3 düşüşle 956,64 dolara geriledi. Paladyum ise 971,10 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Gram altın: 4 bin 19 TL

Çeyrek altın: 6 bin 658 TL

Cumhuriyet altını: 26 bin 534 TL

Ons altın: 3 bin 281 dolar

Altında yeni rekor: Gram altın o seviyeyi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 16 Nisan 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Yarım altın: 13 bin 315 TL

Tam altın: 25 bin 966 TL

Gremse altın: 65 bin 116 TL

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