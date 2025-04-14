Mahfi Eğilmez'den altın değerlendirmesi: 'Düşüş bekleyecek ortam...'
Altın 2025’in ilk çeyreğinde yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. İktisatçı Mahfi Eğilmez, bu yükselişte TL’nin değer kaybı ve artan belirsizliklerin etkili olduğunu vurguladı. Türkiye’de altına olan talep sürerken, ithalat kısıtlamaları nedeniyle kaçak girişler gündeme geldi.
Altın, 2025’in ilk çeyreğinde yatırımcısına yüksek kazanç sağladı. Yıl başında 2 bin 606 dolar olan ons altın, nisan ortasında 3 bin 237 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 24 değerlendi. Türkiye’de ise gram altın aynı dönemde yüzde 34 artış göstererek 2 bin 960 TL’den 3 bin 960 TL’ye çıktı.
TL'DEKİ DEĞER KAYBI GRAM ALTINI DAHA FAZLA ARTIRDI
İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, gram altındaki yükselişi değerlendirdiği blog yazısında, Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 7,5 oranında değer kaybettiğine dikkat çekti. Ayrıca belirsizlik endeksinde yaşanan dalgalanmaların altına olan talebi artırdığını belirtti.
TÜRK YATIRIMCI 10 PUAN DAHA FAZLA KAZANDI
Eğilmez, Türk yatırımcısının Amerikalı yatırımcıya kıyasla 10 puan daha fazla kazandığını söyledi.
"Bunun nedeni USD/TL kurunun yılbaşından bu yana TL aleyhine yüzde 7,5 düşmesi. Amerikalı altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanırken Türk altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanmaya ek olarak Türk Lirası değer kaybettiğinde ek olarak kazanıyor" ifadelerini kullandı.
BELİRSİZLİK ARTTIKÇA ALTINA YÖNELİM GÜÇLENİYOR
Eğilmez altının genellikle belirsizlik dönemlerinde değer kazandığını hatırlattı. Artan belirsizlik ortamının altına olan talebi yükselttiğini ve bunun da fiyatlara yansıdığını ifade etti.
ALTINDA KAÇAK GİRİŞ İDDİALARI GÜNDEMDE
2025’te ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeleriyle küresel belirsizliklerin arttığını vurgulayan Eğilmez, Türkiye’nin ise bu duruma kendi ekonomik risklerini eklediğini belirtti.
"Çünkü Türkiye, 2023 yılı Ağustos ayından itibaren kota uygulayarak altın ithalatını kısıtlamış bulunuyor. Ödemeler dengesinde yer alan net hata ve noksan kalemi verileri Türkiye’ye kaçak yollarla altın girdiğini ve bunun parasının dışarıya yine kaçak yollarla çıkarıldığı yönünde emareler veriyor" dedi.
'TÜRKİYE’DE TALEP DÜŞÜŞÜ BEKLEMEK İÇİN ERKEN'
Eğilmez, ABD’nin tarifelere 90 günlük ara vermesi ve bazı ürünleri kapsam dışı bırakmasının altın talebini dengeleyebileceğini belirtti. Ancak Türkiye’de siyasi bir yumuşama ortamı oluşmadığına dikkat çekerek, "Altın talebinde düşüş bekleyecek bir ortam henüz oluşmuş görünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
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